Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
выгодные условия кредитования бизнеса
Псков летние террасы
День картофельного поля
вкусно и полезно плавленый сыр
инфографика регистрируем ТОС
«Гельдт» приглашает на банную церемонию
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 лет
Театральный ужин
о работе профсоюзных здравниц
Чем трактор лучше ламборджини
Педагог стала фермером
нацпроект «Молодёжь и дети»
МАФы Пскова и Великих Лук
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Экономика 26.08.2025 09:400 «Дневной дозор»: Нужно ли ограничить наценку на социально значимые товары? 28.08.2025 09:460 Минсельхоз прогнозирует рост производства хмеля на 22% 28.08.2025 09:000 В РФ начались испытания первого в стране «летающего трактора» 27.08.2025 19:200 Для псковских работодателей изменятся правила подтверждения основного вида экономической деятельности 27.08.2025 16:500 Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России 27.08.2025 16:420 Узнать о наличии льгот по налогам псковичи могут при помощи онлайн-сервиса
 
 
 
Самое популярное 26.08.2025 08:240 Над Псковской областью ночью были перехвачены четыре беспилотника 24.08.2025 09:2011 Пролёт нескольких БПЛА зафиксировали в Псковской области в ночь на 24 августа 22.08.2025 15:353 Интерактив: Чуть ноги не переехал 21.08.2025 15:450 Вернется ли тепло в Псковскую область, ответила Тала Нещадимова 21.08.2025 21:400 Паук-оса замечен в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минсельхоз прогнозирует рост производства хмеля на 22%

28.08.2025 09:46|ПсковКомментариев: 0

Производство хмеля в России в 2025 году может вырасти почти на 22%, сообщили в Минсельхозе. Там отметили, что в последние годы объемы выращивания растения в России демонстрирует положительную динамику.

«По итогам 2024-го объем составил 328,8 т, что в 1,7 раза превышает уровень 2021-го (194,4 т). В 2025 году, по данным хмелепроизводящих регионов, валовой сбор может превысить 400 т», — сообщили в ведомстве.

Растет и общая площадь хмельников в России: по итогам прошлого года она увеличилась на 6,9% и составила 332,4 га, отметили в министерстве. Также повышаются темпы закладки новых хмельников. Так, в 2024-м заложено 136,9 га, что в 3,8 раза выше показателя 2023-го.

Лидер по производству — Чувашия (218 т). В числе ведущих регионов также Краснодарский край, Марий Эл, Республика Алтай и Липецкая область. В 2025 году закладку новых хмельников планируют и в Воронежской области, пишут «Известия».

«Сегодня ведется активная работа по развитию отечественного хмелеводства в целях снижения зависимости от импорта сырья для пивоваренной индустрии. Этому в том числе способствуют меры государственной поддержки. Ключевой из них является субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями, в рамках которой при закладке хмельников применяется повышающий коэффициент (не менее двух)», — рассказали в Минсельхозе.

Кроме того, доступны льготные кредитование и лизинг, в том числе на проведение мелиоративных мероприятий, добавили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?
В опросе приняло участие 63 человека
28.08.2025, 11:070 Парковку на ряде улиц в центре Пскова планируют ограничить 28.08.2025, 10:540 Завтрак отличника: Так красиво, что хочется съесть! 28.08.2025, 10:520 Ларьки в Пскове потребуют оформить в серо-коричневых тонах 28.08.2025, 10:470 Количество звонков по мобильным выросло на треть после ограничений в мессенджерах
28.08.2025, 10:370 В Пскове обсудили изменение схемы движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского 28.08.2025, 10:300 «Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — главное. ВИДЕО 28.08.2025, 10:180 Т2 предоставляет безлимитный трафик на популярные маркетплейсы 28.08.2025, 10:160 Каждый второй пскович против допуска на госслужбу вернувшихся релокантов — опрос
28.08.2025, 10:130 В Пскове планируют установить новый светофор на улице Леона Поземского 28.08.2025, 10:110 Огнеборцам удалось спасти жилой дом и магазин при пожаре в Кунье 28.08.2025, 10:000 Фестиваль «Музыка на воде» стартует в Пскове 29 августа 28.08.2025, 09:460 Минсельхоз прогнозирует рост производства хмеля на 22%
28.08.2025, 09:380 Четыре хозяйственные постройки горели в куньинской деревне Ямище 28.08.2025, 09:310 «Шумовая разметка», заборы от лосей, расширение дороги на Петербург: О работе дорнадзора ГАИ 28.08.2025, 09:200 В Псковской области завершился первый день тура популярных зарубежных тревел-блогеров 28.08.2025, 09:000 В РФ начались испытания первого в стране «летающего трактора»
28.08.2025, 08:400 В РАН сообщили о появлении сотни новых пятен на Солнце за один день 28.08.2025, 08:200 Глава администрации Великих Лук присоединился к акции «Собери ребёнка в школу» 28.08.2025, 08:000 На нескольких улицах Запсковья отключат горячую воду 28.08.2025, 07:300 День военного медика в России 28 августа
28.08.2025, 07:000 Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные сегодня 27.08.2025, 22:360 Стали известны подробности столкновения на перекрестке улиц Ипподромной и Труда в Пскове 27.08.2025, 22:000 Названы стратегии российских маркетологов перед 1 сентября 27.08.2025, 22:000 В Пскове прошёл большой августовский педагогический совет
27.08.2025, 21:400 Просветительское мероприятие «Популяризация здорового старения» прошло в деревне Борисовичи Псковского района 27.08.2025, 21:200 ЕГЭ по истории не станет обязательным в 2026 году 27.08.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 28 августа 27.08.2025, 20:400 Сотрудники МЧС совместно с волонтёрами провели рейд в Усвятском округе
27.08.2025, 20:200 Псковская прокуратура выявила нарушения в вагоне-ресторане 27.08.2025, 20:000 Викторины и тематические часы проходят в Псковской области в День российского кино 27.08.2025, 19:400 Делегация Великих Лук принимает участие в XVII Съезде городов воинской славы 27.08.2025, 19:200 Для псковских работодателей изменятся правила подтверждения основного вида экономической деятельности
27.08.2025, 19:000 Августовская педагогическая конференция дала старт новому учебному году в Великолукском районе 27.08.2025, 18:400 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 27 августа 27.08.2025, 18:190 «Великий, могучий»: ЕГЭ-2026 по русскому языку — главное 27.08.2025, 18:180 В Псковской области прошло профилактическое мероприятие «Оружие»
27.08.2025, 18:050 «Зверьё моё»: Пёс из приюта — к чему готовиться?  27.08.2025, 18:000 В Псковской области откроются литературные клубы «Знания» 27.08.2025, 17:560 С администрации Плюсского округа взыщут более 60 млн рублей субсидии 27.08.2025, 17:530 Завершающийся капремонт псковской школы №13 оценил Алексей Севастьянов
27.08.2025, 17:510 Волонтеры трудилась в великолукском приюте для бездомных животных в Веретье-2 27.08.2025, 17:460 Медалями «50 лет совместной жизни» наградили 15 островских семей 27.08.2025, 17:430 Газовики выявили три факта неисправности приборов учета в домах псковичей  27.08.2025, 17:380 День в истории ПЛН. 27 августа
27.08.2025, 17:381 Т2 запустила безлимит на мессенджер MAX 27.08.2025, 17:350 Фотофакт: Дорожку из цветов выложили в Псково-Печерском монастыре 27.08.2025, 17:290 Представители реготделений партий приняли участие в дебатах на «ПЛН FM». ВИДЕО 27.08.2025, 17:270 Жилой фонд Псковского района готов к отопительному сезону более чем на 70%
27.08.2025, 17:250 Александр Котов провёл установочную встречу с участником программы «Герои земли Псковской» Андреем Ключко 27.08.2025, 17:130 Врач назвал плюсы преобразования бюджетных мест в медицинских вузах в целевые 27.08.2025, 17:000 Первые автомобили TENET уже в Пскове 27.08.2025, 16:530 На Успенской площади в Печорах началась малая вечерня
27.08.2025, 16:500 Стивен Сигал зарегистрировал бизнес в России 27.08.2025, 16:420 Фильм «Дом в конце реки» презентуют в Пскове в День российского кино 27.08.2025, 16:420 Узнать о наличии льгот по налогам псковичи могут при помощи онлайн-сервиса 27.08.2025, 16:390 Обнаружен первый компьютерный вирус на основе ИИ
27.08.2025, 16:310 Названы самые любимые советские фильмы молодежи 27.08.2025, 16:260 Умер оперный певец Сергей Алексашкин 27.08.2025, 16:100 Игорь Романов: Некоторые районы довели  до состояния потери доверия к власти 27.08.2025, 16:100 «Редакция в лицах» к 25-летию ПЛН: старший обозреватель Юлия Магера
27.08.2025, 16:030 Школьники из Псковской области станут участниками слета «Пост №1» в Музее Победы 27.08.2025, 15:590 Грузовик столкнулся с Lada возле псковской деревни Подборовье-3, пострадали двое 27.08.2025, 15:540 «Экосреда»: Чему учит «Экопрактика»? ВИДЕО 27.08.2025, 15:440 Михаил Иванов: Главная задача «Партии пенсионеров» — стать в 2026 году парламентской
27.08.2025, 15:420 Фотофакт: Паука-осу заметили в псковской деревне Загорицы 27.08.2025, 15:390 Партию кормов для домашних питомцев вернули в Беларусь из Псковской области 27.08.2025, 15:310 Освещение на улице Коммунальной в Пскове восстановят в течение двух недель 27.08.2025, 15:270 Шествие первоклассников в День знаний пройдёт в городе Дно
27.08.2025, 15:240 ЛДПР давно опережает коммунистов в вопросе законотворчества — Антон Минаков 27.08.2025, 15:100 Троллейбус-космическая станция начал курсировать в Калуге 27.08.2025, 15:001 «Гельдт» приглашает псковичек на осеннюю банную церемонию 27.08.2025, 14:590 КПРФ выдвинула кандидатов-одномандатников не во всех муниципалитетах Псковской области
27.08.2025, 14:550 Директор центра «Экопрактика» призвала псковичей прийти к осознанному потреблению 27.08.2025, 14:550 Видеофакт: Кафе на воде уплыло из Пскова 27.08.2025, 14:520 Елена Тимашова работает на форуме местного самоуправления в Архангельске 27.08.2025, 14:450 Библиотека имени Курбатова приглашает псковских любителей литературы на экскурсии
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru