Экономика

Минсельхоз прогнозирует рост производства хмеля на 22%

Производство хмеля в России в 2025 году может вырасти почти на 22%, сообщили в Минсельхозе. Там отметили, что в последние годы объемы выращивания растения в России демонстрирует положительную динамику.

«По итогам 2024-го объем составил 328,8 т, что в 1,7 раза превышает уровень 2021-го (194,4 т). В 2025 году, по данным хмелепроизводящих регионов, валовой сбор может превысить 400 т», — сообщили в ведомстве.

Растет и общая площадь хмельников в России: по итогам прошлого года она увеличилась на 6,9% и составила 332,4 га, отметили в министерстве. Также повышаются темпы закладки новых хмельников. Так, в 2024-м заложено 136,9 га, что в 3,8 раза выше показателя 2023-го.

Лидер по производству — Чувашия (218 т). В числе ведущих регионов также Краснодарский край, Марий Эл, Республика Алтай и Липецкая область. В 2025 году закладку новых хмельников планируют и в Воронежской области, пишут «Известия».

«Сегодня ведется активная работа по развитию отечественного хмелеводства в целях снижения зависимости от импорта сырья для пивоваренной индустрии. Этому в том числе способствуют меры государственной поддержки. Ключевой из них является субсидия на закладку и уход за многолетними насаждениями, в рамках которой при закладке хмельников применяется повышающий коэффициент (не менее двух)», — рассказали в Минсельхозе.

Кроме того, доступны льготные кредитование и лизинг, в том числе на проведение мелиоративных мероприятий, добавили в ведомстве.