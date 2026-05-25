На фондовом рынке набирают популярность «мистические» прогнозы

В России набирают популярность «магические» советы по фондовому рынку: карты Таро, ретроградный Меркурий и фазы Луны становятся частью инвестиционных стратегий.

Финансовые тарологи и астрологи предлагают «денежные расклады», советуют покупать акции по звездам и обещают раскрыть «энергию прибыльного портфеля». Эзотерика проникает не только в Telegram-каналы, но и на крупные трейдинговые платформы, в инвестсообщества банков и даже деловые медиа.

В популярной соцсети для инвесторов TradingView появилась колода «Таро для трейдеров», публикуются «астрологические индикаторы». В соцсетях банков все чаще публикуют «финансовые гороскопы», а деловые издания выпускают прогнозы с раскладами Таро.

Эксперты связывают тренд с неопределенностью на рынках. В кризис люди ищут простые объяснения и контроль. «Инвестгуру» используют все приемы инфобизнеса: расплывчатые прогнозы, платные чаты, обещания высокой доходности. Все это привлекает запутавшихся в нестабильных условиях людей. Стоимость услуг таких «финансовых магов» доходит до сотен тысяч рублей.

Эксперты советуют развивать критическое мышление и финансовую грамотность, чтобы не принимать решения по звездам и картам Таро, пишут «Известия».