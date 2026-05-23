100 млн рублей получила Псковская область на развитие информатизации системы здравоохранения

Псковская область получила 100 млн рублей на развитие информатизации системы здравоохранения. Постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Средства уже поступили в регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Max.

«Жители нашей области активно пользуются электронными услугами: через портал Госуслуги можно получить 35 видов медицинских документов по результатам обращений в медицинские организации. Мы внедряем собственные ИТ-решения для взаимодействия пациентов и врачей», - отметил он.

Глава региона отметил, что развитие цифровых сервисов позволит расширить перечень документов и диагностических исследований с заключениями специалистов, которые можно будет получить онлайн, не посещая медучреждение. Также будет настроен обмен данными с УМВД, Росгвардией, Соцфондом и ФОМС, чтобы полностью отказаться от бумажных носителей.

«Главная цель – снизить бюрократическую нагрузку на врачей и ускорить оказание помощи пациентам. Это особенно важно для жителей отдалённых населённых пунктов – такие решения и технологии делают медицину более доступной. Новые цифровые подходы мы развиваем в рамках президентских нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», - подчеркнул Михаил Ведерников.