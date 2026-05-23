 
Экономика

100 млн рублей получила Псковская область на развитие информатизации системы здравоохранения

0

Псковская область получила 100 млн рублей на развитие информатизации системы здравоохранения. Постановление было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Средства уже поступили в регион, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Max.

«Жители нашей области активно пользуются электронными услугами: через портал Госуслуги можно получить 35 видов медицинских документов по результатам обращений в медицинские организации. Мы внедряем собственные ИТ-решения для взаимодействия пациентов и врачей», - отметил он.

Глава региона отметил, что развитие цифровых сервисов позволит расширить перечень документов и диагностических исследований с заключениями специалистов, которые можно будет получить онлайн, не посещая медучреждение. Также будет настроен обмен данными с УМВД, Росгвардией, Соцфондом и ФОМС, чтобы полностью отказаться от бумажных носителей.

«Главная цель – снизить бюрократическую нагрузку на врачей и ускорить оказание помощи пациентам. Это особенно важно для жителей отдалённых населённых пунктов – такие решения и технологии делают медицину более доступной. Новые цифровые подходы мы развиваем в рамках президентских нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Экономика данных и цифровая трансформация государства», - подчеркнул Михаил Ведерников. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026