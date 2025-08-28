Общество

«Титан-Полимер» познакомил псковский бизнес с реализацией инвестпроекта в «Моглино»

Форум промышленности Псковской области прошел в Пскове на площадке правительства региона и был посвящен 120-летию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие объединило около 150 участников из сферы производства, государственных органов, банковской сферы, НКО, общественных организаций, СМИ. На форуме подробно рассматривались вопросы кооперации, развития экспорта, импортозамещения, автоматизации и роботизации производственных процессов, кадровой политики, инструменты поддержки промышленности, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото предоставили в пресс-службе завода «Титан-Полимер»

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев рассказал участникам форума о реализации инвестиционного проекта «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ ППТ «Моглино». Он отметил, что завод стал удачным примером использования государственных мер поддержки в создании импортозамещающего производства с перспективой динамичного развития инвестпроекта в ближайшие годы.

Завод «Титан-Полимер» реализует проект в два этапа. В декабре 2022 года запущено производство БОПЭТ пленок. Максимальная мощность двух производственных линий – до 72 тысяч тонн продукции в год. На втором этапе планируется построить производство ПЭТ-гранулята и ПБТ-гранулята. Продукция завода станет сырьем для получения бутылочных преформ, пленок и нитей, нетканых материалов, инженерных пластиков, композиционных материалов на основе полиэтилентерефталата.

Совокупная мощность производства двух линий составит свыше 200 000 тонн в год, из которых 140 000 тонн в год приходятся на производство гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТ) на первой линии и 80 000 тонн в год – на производство гранул полибутилентерефталата (ПБТ) на второй линии (с технической возможностью производства полиэтилентерефталата до 140 000 тонн в год на второй линии).

Проектные сроки завершения реализации проекта – 2027 год.

В перспективе завод «Титан-Полимер» станет базой для развития межотраслевого кластера с участием предприятий Псковской области, что позволит дополнительно создать порядка двух тысяч рабочих мест. Кроме того, планируется формирование межотраслевого инжинирингового центра с целью создания научной базы для разработки новаций отечественной полимерной продукции.

«В настоящее время мы пользуемся достаточно широким инструментарием федеральной и региональной поддержки при реализации инвестиционного проекта. Эти меры позволяют уверенно развиваться дальше, реализуя масштабный инвестиционный проект: создаются новые рабочие места, увеличиваются налоговые отчисления в местные бюджеты, и, как следствие, улучшается социально-экономическое положение Псковской области», - сказал генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.