Экономика

Как найти ближайший пункт выдачи КЭП рассказали псковичам в налоговой

29.08.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Найти адрес ближайшего налогового органа, в котором налогоплательщику будет удобно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП), поможет специализированный сервис ФНС России «Пункты выдачи КЭП», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной налоговой службы Псковской области.

Сервис расположен на официальном сайте службы в разделе «Все сервисы» - «Справочная информация» В этом же сервисе можно уточнить и график работы пункта выдачи КЭП.

Для получения КЭП заявителю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, сертифицированный носитель для записи ключа и сертификата подписи (USB токен).

Квалифицированная электронная подпись является незаменимым помощником в ведении бизнеса и нужна для того, чтобы придать документу юридическую значимость и статус оригинала. Такой подписью подписывают налоговую отчетность, счета-фактуры, акты, накладные и иные документы.

Более подробная информация о том, как получить и как использовать квалифицированную электронную подпись, представлена в памятке, а также на странице Удостоверяющего центра ФНС России.

Спланировать свой визит заранее и в удобное для налогоплательщика время поможет сервис ФНС России «Онлайн запись на прием в налоговый орган».

С начала действия Удостоверяющего центра ФНС России (УЦ ФНС России), осуществляющих выдачу квалифицированных электронных подписей, в Псковской области их выпущено уже более 47 тысяч. Из них более 22 тысяч выдано юридическим лицам и почти 25 тысяч - индивидуальным предпринимателям.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
