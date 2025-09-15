Псковcкая обл.
Экономика

Псковская область сохранила 55 место в России по уровню безработицы

15.09.2025 12:15|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 55 место в рейтинге российских регионов по уровню безработицы. Соответствующий рейтинг подготовило РИА Новости.

По итогам второго квартала 2025 года уровень безработицы, по данным Росстата, показал очередной рекорд, снизившись до 2,2 процента, что на 0,4 процентного пункта меньше уровня аналогичного периода прошлого года, а число безработных сократилось на 267 тысяч человек.

Уровень безработицы определен как отношение численности безработных (по стандартам МОТ) к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше. При равных значениях уровня безработицы более высокое место занимает регион с меньшим средним временем поиска работы.

Уровень безработицы во II квартале 2025 года в Псковской области составил 2,1%. Изменения уровня безработицы к аналогичному периоду 2024 года равны -0,1 п.п, среднее время поиска работы за второй квартал 2025 года занимает 6,5 месяца. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 6 место - Новгородская область;
  • 16 место - Санкт-Петербург;
  • 49 место - Калининградская область;
  • 50 место - Вологодская область;
  • 61 место - Мурманская область;
  • 62 место - Архангельская область;
  • 64 место - Ленинградская область;
  • 67 место - Республика Карелия;
  • 77 место - Ненецкий автономный округ. 

Лидером рейтинга стала Москва, где уровень безработицы составил 0,8 процента. В Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской области и в Ямало-Ненецком автономном округе безработица составила один процент. Всего же в тринадцати регионах уровень безработицы был ниже 1,5 процента.

По итогам второго квартала 2025 года в 56 регионах безработица была ниже общероссийского уровня, еще в двух субъектах Российской Федерации безработица соответствовала общероссийскому уровню. Таким образом, выше, чем по стране в целом, уровень безработицы был в 27 регионах, из которых в двух безработица превысила 10%. Наиболее высокий уровень безработицы в Республиках Северного Кавказа, а замыкает рейтинг Ингушетия, где уровень безработицы составил 26%.

Напомним, уровень безработицы в 2024 году в Псковской области составил 2,3%. В сравнении с 2023 годом, этот показатель уменьшился на 0,3 пункта. 

Источник: Псковская Лента Новостей
