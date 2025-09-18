Экономика

Количество потребительских сельхозкооперативов в Псковской области выросло вдвое

Количество потребительских сельхозкооперативов в Псковской области с 2018 года выросло с 8 до 18. Об этом сообщила заместитель министра сельского хозяйства Псковской области Юлия Ким на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН, посвященной мерам поддержки фермеров.

По словам замминистра, в регионе есть как производственные сельскохозяйственные кооперативы, которые производят сельхозпродукцию, так и потребительские — когда сельхозтоваропроизводители (фермеры, сельхозорганизации, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство) объединяются для того, чтобы улучшить свои условия.

«Задача членов кооператива - производить продукцию. Кооператив эту продукцию приобретает, закупает, калибрует, расфасовывает, транспортирует покупателю и, тем самым, получает прибыль, потому что такая продукция продается чуть дороже. Доход идет в кооператив и членам кооператива», - пояснила гостья студии, добавив, что сам потребительский кооператив не выращивает продукцию, а только ее обрабатывает, чтобы до потребителя она дошла в улучшенном виде.

Юлия Ким отметила, что в Псковской области господдержка таких кооперативов началась в 2018 году. «В 2018 году было 8 потребительских кооперативов. На сегодня их 18. По количеству, конечно, мы можем не сравнивать себя ни с Башкирией, ни с Липецкой областью. Но у нас ежегодно 1-2 кооператива образовываются. В этом году зарегистрировалось 3 новых кооператива. Они тоже могут претендовать на господдержку», - сказала она.

Для новых кооперативов, которые проработали меньше одного года, размер гранта составляет до 10 миллионов рублей, а соотношение грантовых и собственных средств - 80 на 20%.

Для тех кооперативов, которые работают больше года, размер господдержки может быть до 70 миллионов (60% грантовых и 40% собственных средств).

Напомним, что в настоящее время министерство сельского хозяйства Псковской области принимает заявки от сельскохозяйственных потребительских кооперативов на получение грантов на развитие материально-технической базы.