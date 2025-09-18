Экономика

Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12–13%

Минфин при подготовке бюджета ориентируется на базовый сценарий Центробанка (ЦБ) и исходит из ключевой ставки 12–13% в 2026 году. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы ориентируемся на документ Банка России «Основные направления денежно-кредитной политики». В нем предусмотрено несколько сценариев. Мы исходим из базового сценария, где бюджет остается сбалансированным. Если говорить о цифрах, то там заложен диапазон ставки 12–13%. Это промежуточное значение. Соответственно, мы закладываем в бюджет на 2026 год ключевую на уровне 12–13%», — сказал глава Минфина.

Он также добавил, что министерство уже научилось работать с финансовыми ограничениями. Важно выстраивать такую бюджетную конструкцию, которая устоит перед любыми вызовами, — санкциями, ограничениями, пошлинами, запретами. Главное, подчеркнул Силуанов, чтобы граждане не почувствовали негативных последствий, пишут «Известия».

Все социальные обязательства — пенсии, пособия, выплаты семьям с детьми — будут выполняться.