Экономика

230 миллионов рублей получит Псковская область на поддержку промышленности

По предварительным итогам конкурсного отбора Минпромторга России Псковская область получит 230 миллионов рублей на поддержку промышленности. В ходе рабочей встречи об этом доложила заместитель Нинель Салагаева. Средства поступят в 2026 году и пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ Telegram-канал

90 миллионов рублей планируется направить на предоставление льготных займов предприятиям для реализации инвестиционных проектов. 40 миллионов рублей – на возмещение части затрат на закупку нового оборудования.

С 2021 года объём федеральной поддержки фонда достиг почти 500 миллионов рублей, помощь была оказана 20 промышленным предприятиям региона.

«Эти средства помогают нам поддерживать предприятия, деятельность которых направлена на укрепление технологического суверенитета страны, импортозамещение, модернизацию производств и устойчивого роста экономики Псковской области», - отметил Михаил Ведерников.