Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О новый местах для туристов
Поднять из руин Романова горка в Пскове
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
развивающие секции для детей
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Развитие Силово-Медведево
ПЛН 25 лет
Воскресные бранчи в «Покровском»
Педагог стала фермером
ПЛН-25 Вызовы для лидера
МАФы Пскова и Великих Лук
 
 
 
ещё Экономика 22.09.2025 20:300 На ярмарке в Псковском районе продали 65 тонн картофеля и 1,5 тонны свежего мяса 24.09.2025 10:360 Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет 23.09.2025 17:490 Изменение бюджетных параметров обсудят депутаты Собрания 23.09.2025 15:050 Самозанятым псковичам напоминают о сроке уплаты налога на профессиональный доход 23.09.2025 09:440 Банк России начал работу над новой банкнотой в 500 рублей 22.09.2025 20:420 Псковичи могут проверить свои знания в зачете по финансовой грамотности
 
 
 
Самое популярное 18.09.2025 18:395 Стал известен размер пенсии Анатолия Чубайса 19.09.2025 20:000 В Пскове проходит открытие отеля «Генрих» на месте фабрики Мейера 20.09.2025 20:002 Россия стала лидером в мире по доле женщин в населении 17.09.2025 20:000 Скончался экс-первый проректор ПсковГУ Владимир Андреев 18.09.2025 14:430 Строительство Северного обхода Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет

24.09.2025 10:36|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о внесении изменений в областной бюджет обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 24 сентября. Уже завтра, на первой после парламентских каникул сессии, вопрос рассмотрит депутатский корпус, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Согласно законопроекту, доходы областной казны увеличиваются на 3 млрд 679 млн 871 тысячу рублей. Около 1,3 млрд рублей выделены региону из федерального бюджета. Размер субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры превысил 474 млн рублей, большая часть средств выделена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

74 млн рублей направлены на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и закупку оборудования для внедрения обязательной маркировки молочной продукции. 67 млн рублей предназначены на реализацию проектов комплексного развития территорий. Более 20 млн рублей — на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию некапитальных модульных средств размещения. Дополнительное финансирование в размере около 10 млн рублей предусмотрено на развитие школ для пациентов с сахарным диабетом, 22 млн рублей выделяется на обеспечение лекарственными препаратами и специальным питанием детей-инвалидов. 148,6 млн рублей выделено региону на софинансирование расходных обязательств, возникающих при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим в период проведения специальной военной операции.

За счёт средств областного бюджета почти 304 млн рублей дополнительно выделяется на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 116 млн рублей — на повышение заработной платы медработников. С учётом всех поправок общий объём государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличивается в 2025 году на 894 млн 823 тысяч рублей.

На завершение строительства технопарка по переработке ТКО в Палкинском районе в обновлённом бюджете заложено дополнительно 906 млн рублей. Финансовые показатели программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» увеличиваются на 1,2 млрд рублей, в том числе, дополнительные средства предусмотрены на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы.

Рост общего объёма финансирования предусмотрен по подавляющему большинству региональных государственных программ.

С учётом всех предлагаемых изменений, на 2025 год доходы увеличены на 3 млрд 679 млн 871 тысячу рублей и составят 58 млрд 377 млн 649 тысяч рублей, расходы увеличены на 4 млрд 456 млн 215 тысяч рублей и составят 62 млрд 533 млн 280 тысяч рублей.

«Вопрос по кредиту. Насколько я понимаю, в Госдуме рассматривают списание 2/3 долга. Сколько мы должны?» — спросил депутат от «Единой России» Андрей Михайлов.

«Правительством проделана огромная работа, и многие просьбы губернатора учтены государством. Округленно, 11 млрд мы имеем возможность списать. Сейчас подготовлены документы и списаны 2,2 млрд. Дополнительно спишут еще 700 млн рублей. Казначейство проверяет все выплаты. Работа постоянно ведется, и мы на полный объем, который нам позволит министерство финансов, спишем», — ответила заместитель губернатора Псковской области - начальник финансового управления Псковской области Татьяна Баринова. 

«Хочу поблагодарить правительство и губернатора за работу. Это позволит компенсировать затраты», — добавил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Вопрос одобрен единогласно.

Пресс-портрет
Баринова Татьяна Алексеевна Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Михайлов Андрей Владимирович депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 112 человек
24.09.2025, 10:540 Совет Федерации назначил Краснова главой Верховного суда 24.09.2025, 10:500 Два ветерана труда скончались в Новоржевском округе 24.09.2025, 10:430 Эксперты предрекли скорую отставку семи губернаторам 24.09.2025, 10:410 Автомобили Volkswagen и Kia горели в Великих Луках
24.09.2025, 10:360 Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет 24.09.2025, 10:280 В Пскове прошла акция в поддержку велодвижения. ФОТО 24.09.2025, 10:240 Одной из площадок агродиктанта станет Псковское областное Собрание депутатов 24.09.2025, 10:110 Наталья Никитина вновь возглавила Общественный совет при министерстве юстиции Псковской области
24.09.2025, 10:090 Антон Минаков снял с обсуждения свой проект об установлении Дня многодетной семьи 24.09.2025, 10:000 Мероприятия «Злостный нарушитель» проводят у псковской «Ленты» на Рижском проспекте 24.09.2025, 09:580 Псковский музей открывает художественную выставку совместно с китайскими партнерами 24.09.2025, 09:560 «Экосреда»: Грантовая деятельность в области экологии
24.09.2025, 09:520 ДТП произошло на Советском мосту в Пскове 24.09.2025, 09:440 66% псковичей поддерживают увеличение до размера МРОТ пенсионных надбавок для 80-летних — опрос 24.09.2025, 09:410 За наличкой к нейросети 24.09.2025, 09:150 Комитет Госдумы не поддержит проект о запрете на выступление животных в цирках
24.09.2025, 08:400 Псковичей приглашают на юбилейный старт традиционных пятивёрстных пробежек 24.09.2025, 08:200 Ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале 24.09.2025, 08:000 Завершены археологические исследования на месте установки памятника Довмонту в Пскове 24.09.2025, 07:300 Российские ученые приблизились к созданию 56 новых антибиотиков
24.09.2025, 07:000 Федорины вечерки: традиции и запреты в день преподобной Феодоры Александрийской 23.09.2025, 23:040 В Пскове мужчина на «Мазде» не пропустил 18-летнего водителя «Лады» и устроил ДТП 23.09.2025, 22:000 Как дефицит магния влияет на самочувствие, рассказал эксперт 23.09.2025, 21:400 В Госдуме посоветовали дог-френдли заведениям пересмотреть концепцию
23.09.2025, 21:200 ГД приняла в I чтении проект о пенсии рожденным после смерти отца детям с ЭКО 23.09.2025, 21:001 МВД не планирует вводить ограничения на праворульные машины 23.09.2025, 20:420 Реставрация росписей завершается в печорской церкви Сорока Севастийских мучеников 23.09.2025, 20:220 Ограничения движения введут на трассе Р-23 и автомобильной дороге А-114 24 сентября 
23.09.2025, 20:000 Жителю Псковской области не удалось доказать фальсификацию регистрации обращений со стороны ФСИН и прокуратуры 23.09.2025, 19:382 Ученые подтвердили наличие редкого вида рыб в водоёмах национального парка «Себежский» 23.09.2025, 19:200 Псковичка получила наказание за ложный донос о преступлении 23.09.2025, 18:580 Обнаруженные на массовом захоронении жертв времен войны под Псковом костные останки передадут для захоронения
23.09.2025, 18:380 Ульяновцы смогут перелистать письма родителей Пушкина вместе с хранителем музея-усадьбы «Михайловское» 23.09.2025, 18:200 «Люди труда»: Инженер Олег Александров о путях решения кадровой проблемы на предприятиях 23.09.2025, 18:000 Семье Петровых из Псковского района вручили медаль «50 лет совместной жизни» 23.09.2025, 17:590 Экс-директор совхоза «Великорецкий» отметил 102-летие
23.09.2025, 17:551 В конкурсе «Народный депутат» участвуют 16 псковских единороссов 23.09.2025, 17:500 «Кузница»: Объекты газовой инфраструктуры к зиме готовы? ВИДЕО 23.09.2025, 17:490 Изменение бюджетных параметров обсудят депутаты Собрания 23.09.2025, 17:400 Росгвардия приглашает псковичей на должность «инспектор ОЛРР»
23.09.2025, 17:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 сентября 23.09.2025, 17:330 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных». ВИДЕО 23.09.2025, 17:330 Антон Дымов о долгах муниципалитетов и ограничении поставки газа 23.09.2025, 17:220 СОБЫТИЕ: Социальная догазификация Пушкинских Гор
23.09.2025, 17:211 Заболеваемость ОРВИ в Псковской области за неделю выросла на 23% 23.09.2025, 17:130 Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали 23.09.2025, 17:100 Псковские спортсмены завоевали 17 медалей на первенстве Полоцка по легкой атлетике 23.09.2025, 17:030 «Книжная яблоня» в среду научит псковичей играть в сказки и писать фэнтези
23.09.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 23 сентября 23.09.2025, 16:570 Псковичка Валерия Зайцева прошла первую неделю подготовки к финалу «Мисс Россия 2025» 23.09.2025, 16:540 «Беседка»: Как уберечь себя от гриппа и ОРВИ? ВИДЕО 23.09.2025, 16:450 Круглый стол к 645-й годовщине победы в Куликовской битве провели в Пскове
23.09.2025, 16:421 «Псковские тепловые сети» столкнулись с массовым засорением магистральных сетей ГВС 23.09.2025, 16:370 Максим Ксенофонтов об обязанностях «управляек» перед «Газпромом» 23.09.2025, 16:310 Врач предупредила псковичей, что поликлиника в сезон гриппа может быть местом повышенного риска 23.09.2025, 16:260 Уже завтра Псков присоединится к акции «На работу на велосипеде»
23.09.2025, 16:180 ИТ-холдинг Т1 назвал основных поставщиков решений для бизнеса 23.09.2025, 16:090 ФАС отказалась проверять законность ограничения звонков в мессенджерах по запросу Артура Гайдука 23.09.2025, 16:040 Турнир по боксу памяти Александра Беха состоится в Пскове  23.09.2025, 15:570 На карантин по ОРВИ в Псковской области закрыты 45 классов
23.09.2025, 15:550 Внутридомовое газовое оборудование проверят в 2313 многоквартирных домах в Псковской области 23.09.2025, 15:400 Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков 23.09.2025, 15:340 Треки «Сектора Газа» и Круга предложили признать культурным достоянием 23.09.2025, 15:280 Пскович получил срок за потасовку с ножом у «Империала»
23.09.2025, 15:230 Врач из Пскова развеяла главные мифы о прививке от гриппа 23.09.2025, 15:151 «Гонки по вертикали»: уроки ЕДГ, навстречу урнам и «100 самых влиятельных» 23.09.2025, 15:050 Самозанятым псковичам напоминают о сроке уплаты налога на профессиональный доход 23.09.2025, 15:000 Несколько автомобилей столкнулись на Крестовском шоссе в Пскове
23.09.2025, 14:590 «Газпром газораспределение Псков» завершит подготовку к отопительному сезону 1 октября 23.09.2025, 14:520 «АвтоВАЗ» опроверг завершение выпуска Lada Aura 23.09.2025, 14:410 Кубок Пскова по фехтованию на шпагах пройдет 27 и 28 сентября 23.09.2025, 14:231 Псковская делегация участвует в заседании «Профсоюзы и молодежь» в Витебской области
23.09.2025, 14:160 До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 24 сентября  23.09.2025, 14:120 Турнир на Кубок Невского по практической стрельбе пройдёт в Пскове 28 сентября 23.09.2025, 14:030 Зачем красить газопровод, ответили псковичам 23.09.2025, 13:590 Найден живым пропавший в дедовичской деревне Костры мужчина
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru