Экономика

Профильный комитет Собрания рассмотрел изменения в областной бюджет

Законопроект о внесении изменений в областной бюджет обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 24 сентября. Уже завтра, на первой после парламентских каникул сессии, вопрос рассмотрит депутатский корпус, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Согласно законопроекту, доходы областной казны увеличиваются на 3 млрд 679 млн 871 тысячу рублей. Около 1,3 млрд рублей выделены региону из федерального бюджета. Размер субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры превысил 474 млн рублей, большая часть средств выделена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

74 млн рублей направлены на возмещение затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса и закупку оборудования для внедрения обязательной маркировки молочной продукции. 67 млн рублей предназначены на реализацию проектов комплексного развития территорий. Более 20 млн рублей — на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию некапитальных модульных средств размещения. Дополнительное финансирование в размере около 10 млн рублей предусмотрено на развитие школ для пациентов с сахарным диабетом, 22 млн рублей выделяется на обеспечение лекарственными препаратами и специальным питанием детей-инвалидов. 148,6 млн рублей выделено региону на софинансирование расходных обязательств, возникающих при оказании специализированной медицинской помощи военнослужащим в период проведения специальной военной операции.

За счёт средств областного бюджета почти 304 млн рублей дополнительно выделяется на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, 116 млн рублей — на повышение заработной платы медработников. С учётом всех поправок общий объём государственной программы «Развитие здравоохранения» увеличивается в 2025 году на 894 млн 823 тысяч рублей.

На завершение строительства технопарка по переработке ТКО в Палкинском районе в обновлённом бюджете заложено дополнительно 906 млн рублей. Финансовые показатели программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» увеличиваются на 1,2 млрд рублей, в том числе, дополнительные средства предусмотрены на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы.

Рост общего объёма финансирования предусмотрен по подавляющему большинству региональных государственных программ.

С учётом всех предлагаемых изменений, на 2025 год доходы увеличены на 3 млрд 679 млн 871 тысячу рублей и составят 58 млрд 377 млн 649 тысяч рублей, расходы увеличены на 4 млрд 456 млн 215 тысяч рублей и составят 62 млрд 533 млн 280 тысяч рублей.

«Вопрос по кредиту. Насколько я понимаю, в Госдуме рассматривают списание 2/3 долга. Сколько мы должны?» — спросил депутат от «Единой России» Андрей Михайлов.

«Правительством проделана огромная работа, и многие просьбы губернатора учтены государством. Округленно, 11 млрд мы имеем возможность списать. Сейчас подготовлены документы и списаны 2,2 млрд. Дополнительно спишут еще 700 млн рублей. Казначейство проверяет все выплаты. Работа постоянно ведется, и мы на полный объем, который нам позволит министерство финансов, спишем», — ответила заместитель губернатора Псковской области - начальник финансового управления Псковской области Татьяна Баринова.

«Хочу поблагодарить правительство и губернатора за работу. Это позволит компенсировать затраты», — добавил председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

Вопрос одобрен единогласно.