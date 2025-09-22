Экономика

Андрей Козлов о ценообразовании на сельхозпродукцию: Это гадание на кофейной гуще

Цены не сельхозпродукцию сложно спрогнозировать в этом году. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов в программе «Дом Советов» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Сложно прогнозировать конечную стоимость. Цену формируют ритейлеры, они оценивают покупательскую способность людей и они пытаются заработать денег. Это скорее маржинальный ход. Вот упала цена на закупку масла в два раза, что-то я не видел, чтобы оно подешевело. Экономические показатели - это процесс, которым больше управляет рынок и завоз продуктов конкурентов. Обсуждать и планировать - это гадание на кофейной гуще», - сказал Андрей Козлов.

Он добавил, что депутаты держат ситуацию с ценами на контроле.

«Есть профильное министерство, есть губернатор и правительство. Мы это мониторим. Будем смотреть, если будут проблемные вопросы, то будем вмешиваться», - добавил Андрей Козлов.

Напомним, на урожае в регионе в этом году негативно сказалось холодное лето.