ПЛН-FM реклама на сайте
вкусно и полезно плавленый сыр
День картофельного поля
Господин Рейтингомер
Псков летние террасы
инфографика регистрируем ТОС
ПЛН 25 лет
Задержание ректора ПсковГУ
Три кита успеха
Чем трактор лучше ламборджини
нацпроект «Молодёжь и дети»
 
 
 
Экономика

Наталья Федорова: Словосочетание «битва за урожай» в этом сезоне не является образным

20.08.2025 12:08|ПсковКомментариев: 0

Комитет по сельскому хозяйству Псковского района подвел промежуточные итоги кормозаготовки и уборки сельхозкультур. Об этом пишет глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети ВКонтакте.

Фотографии: Наталья Федорова / ВКонтакте

«Словосочетание «битва за урожай» в этом сезоне не является образным. Наши труженики села борются с последствиями аномальной погоды, сказавшейся на серьезном переувлажнении почвы. Аграрии не опускают рук и продолжают упорно работать», - пишет Наталья Федорова.

В настоящее время укосная площадь в Псковском районе составляет 4 771 гектар (46% от плана). Заготовлено силосной массы 24 574 тонн (33% от плана), сенажа - более 27 000 тонн (59% от плана), сена - 2 322 тонны (72% от плана), солома - 256 тонн (около 7% от плана), грубых и сочных кормов на одну условную голову заготовлено 48% от плана.

 

Растениеводы из агрофирмы «Победа» на сегодняшний день собрали 804 тонны огурца и 219 тонн помидоров. По уборке картофеля: выкопано 11 гектар из 100 посаженных, урожайность составляет 198 ц/га.

В сельхозпредприятиях района на сегодня убрано 788 гектар (24% от плана), урожайность - 33,9 ц/га. Озимый рапс убран на площади 40 гектар из 60 посеянных, намолочено 100 тонн, урожайность составляет 25 ц/га. Впереди уборка ярового рапса. Также предприятия приступили к севу озимых: зерновые на площади 40 гектар и рапса на площади 191 гектар.

Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
