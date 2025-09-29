Экономика

Псковская область остро нуждается в рабочих и производственниках — аналитики

В Псковской области сохраняется высокий спрос на рабочих и производственных специалистов. По данным hh.ru, в августе этого года в этих сферах было открыто около 1,3 тысячи вакансий — это почти 45% от общего числа предложений на рынке региона (2,9 тысячи). Таким образом, почти каждая вторая вакансия в Псковской области связана с рабочими и производственными профессиями, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе hh.ru.

Ситуацию усугубляет крайне низкое соотношение числа соискателей к количеству вакансий. Индекс hh, показывающий этот баланс, в сегменте «Рабочий персонал» составил 3,4, а в «Производстве» — 2,4. Это означает, что на одно рабочее место претендует всего 2–3 резюме, что свидетельствует о глубоком кадровом голоде.

При этом рост зарплат в этих критически важных для региона отраслях отстает от среднерыночного. Если в целом по Псковской области медианная предлагаемая зарплата за год выросла на 19% и достигла 60,6 тысячи рублей, то в «Производстве» прирост составил лишь 3% (до 81 тысячи рублей), а среди «Рабочего персонала» — 8% (до 96,3 тысячи рублей).

Ситуация на федеральном уровне подтверждает высокий спрос. Прямо сейчас в России в сфере «Рабочий персонал» размещено свыше 100 тысяч вакансий с зарплатой от 300 тысяч рублей. В «Производстве» таких вакансий более 56 тысяч. Уровень дохода по этим предложениям втрое превышает среднюю зарплату по стране, что подчёркивает готовность работодателей привлекать специалистов на конкурентных условиях.