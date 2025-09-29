Экономика

Зарплаты бюджетников в России повысят на 7,6% с 1 января 2026 года

Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6 процента. Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России в понедельник внесло в Госдуму.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки планируют проиндексировать с 1 января 2026 года на 7,6%, пишет РИА Новости.

В 2027 году размер индексации для этих категорий работников, как ожидается, составит 8% с 1 января, а в 2028 году — 7,3%.