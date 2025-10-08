Экономика

Суд расторг соглашение с резидентом ОЭЗ «Моглино» и взыскал 4,5 млн рублей штрафа

Арбитражный суд Псковской области вынес решение по иску Министерства экономического развития Псковской области к ООО «Леспром» о расторжении соглашения об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Моглино» и взыскании штрафа, сообщили Псковской Ленте Новостей в арбитражном суде Псковской области.

Соглашение было заключено 4 мая 2021 года между администрацией Псковской области, АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» и ООО «Леспром». Согласно документу, общество обязалось в течение трёх лет инвестировать 4,41 млрд рублей и построить фанерный завод по производству широкоформатных ламинированных плит с последующим запуском производственно-сбытовой деятельности до 1 сентября 2022 года.

Однако по результатам плановой (2023 г.) и внеплановой (2025 г.) проверок установлено, что ООО «Леспром»:

не осуществило строительство объекта в установленные сроки;

не закупило и не смонтировало оборудование;

не начало промышленно-производственную деятельность;

не выполнило инвестиционные обязательства.

Несмотря на неоднократные уведомления и предложение внести корректировки в бизнес-план, общество так и не представило подтверждённых доказательств реального продвижения проекта. Суд также учёл, что резидент не уведомлял управляющую компанию об изменении сроков реализации проекта, как того требует соглашение.

Иск удовлетворен частично. Решением от 6 октября суд расторг соглашение и взыскал с ООО «Леспром» в пользу министерства экономического развития Псковской области 4 500 000 рублей штрафа (вместо заявленных 5 млн с учётом ходатайства об уменьшении неустойки).