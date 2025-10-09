Экономика

Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес»

Федеральная программа «Серебряный старт» начала работать в псковском центре «Мой бизнес», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. Это 10-дневный марафон вдохновения, знаний и практики для людей старшего возраста, готовых превратить свой опыт в бизнес. Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники программы познакомились и представили свои идеи для воплощения в бизнесе. Темы для бизнес-идей оказались разнообразные: уникальное рукоделие, туризм, экскурсоведение, сельское хозяйство, исторический музей, цифровые технологии для старшего поколения и авторские стихи.

В финале пройдет конкурс бизнес-проектов, победитель которого получит грант в размере 150 тысяч рублей.

«В России 43,8 млн граждан старше 55 лет — это 30% населения страны. Важно отметить, что современное старшее поколение кардинально отличается от предыдущих: сегодняшние 60-летние значительно активнее, здоровее, более целеустремленные, чем их сверстники 20–30 лет назад. Мы сознательно уходим от устаревшей модели, где люди в этом возрасте просто «доживали», к принципиально новой парадигме — модели активного долголетия, включающей социальную, культурную и, что крайне важно, экономическую деятельность. В этих условиях «Серебряный старт» становится стратегическим проектом, решающим сразу несколько государственных задач: вовлечение опытных специалистов в экономическую деятельность, создание новых рабочих мест. Для граждан старшего поколения это возможность превратить профессиональный опыт в успешный бизнес при полноценной государственной поддержке», — прокомментировала заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.