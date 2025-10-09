Экономика

Самозанятым будет непросто уйти обратно в «тень» — налоговый консультант

Налоговый консультант Ольга Соснина рассказала, чего ожидать самозанятым россиянам.

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации рекомендовал завершить эксперимент с самозанятыми досрочно.

«Конечно, большинство самозанятых эту новость восприняло в штыки, и в случае положительного решения правительством планируют уйти в тень. Но, во-первых, с тенью уже будут проблемы: вы уже засветились, и в случае отсутствия налоговых платежей у налогового органа обязательно возникнут вопросы к вам. А во-вторых, это ошибочное мнение, что налог на профессиональный доход (НПД) или иными словами - самозанятость априори дешевле, чем налоги ИП», - прокомментировала налоговый консультант.

Эксперт добавила, самозанятый может стать ИП и применять патент или УСН (доходы). Патент доступен для многих видов деятельности (у каждого региона свой перечень) и зачастую он выходит дешевле самозанятости.

Например, мастер маникюра из Новосибирска может оформить патент для ИП и платить налог ежемесячно 6291 рублей. В данном случае патент выгоден тем мастерам, доход которых более 100 000 рублей в месяц.

Если же ежемесячный доход меньше, то можно применять УСН. Ставка УСН (доходы) варьирует от 1 до 6 процентов (в зависимости от региона). Поэтому даже максимальные 6% налога УСН - это всего на 2% больше НПД (с 10 000 рублей дохода налог больше на 200 рублей), а при получении самозанятым дохода от юрлица - разницы в ставке налога нет вообще, пишет RuNews24.ru.

«И не надо пугаться фиксированных страховых взносов ИП (за 2024 год - 53 658 рублей): нужно помнить, что они уменьшают ваш налог УСН или патент, ну и, конечно, увеличивают вашу будущую пенсию. Рано или поздно эксперимент с самозанятостью все равно закончится, поэтому лучше сейчас начинать формировать правильное налоговое мышление и не поддаваться панике», - резюмировала налоговый консультант Ольга Соснина.

Ранее в пресс-службе российского правительства заявили, что никаких изменений в режиме работы самозанятых до истечения срока проведения эксперимента не планируется. Этот эксперимент стартовал с 2019 года, сначала в нескольких регионах, а затем на всей территории РФ. На конец августа в России было 14,3 млн самозанятых против 11,2 млн год назад. При доходах до 2,4 млн рублей в год самозанятые выплачивают налог на профессиональный доход в размере 4% (с доходов от физлиц) или 6% (с доходов от юрлиц/ИП), других обязательных платежей нет.