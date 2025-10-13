Экономика

Суд в Псковской области пересмотрит решение 2021 года из-за вскрытия фальсификации доказательств

Арбитражный суд Псковской области пересмотрит решение 2021 года по вновь открывшимся обстоятельствам, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Суд удовлетворил заявление ООО «Баум» о пересмотре вступившего в законную силу решения от 27 мая 2021 года по делу № А52-2354/2020 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее с ООО «Баум» в пользу ООО «Станпром» было взыскано более 5,9 млн рублей задолженности за поставленный товар и процентов за пользование чужими денежными средствами. Основанием для взыскания послужили товарные накладные, подписанные от имени ООО «Баум».

В 2025 году в суд поступило заявление о пересмотре решения в связи с новыми данными: постановлением следователя СУ СК России по Псковской области от 2 июня 2023 года установлено, что указанные товарные накладные были сфальсифицированы директором ООО «Станпром» А. И. Кабановым с целью предоставления их в качестве доказательств по делу. Хотя уголовное дело не было возбуждено в связи с истечением срока давности, сам факт фальсификации признан следствием достоверно установленным.

Суд пришёл к выводу, что эти обстоятельства существенно влияют на исход дела, поскольку оспариваемые документы являлись ключевыми доказательствами поставки товара. В связи с этим решение от 27 мая 2021 года отменено по вновь открывшимся обстоятельствам.

Предварительное и основное судебные заседания назначены на 13 октября (дело № А52-2354/2020).