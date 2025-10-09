Общество

В Эстонии перекрыли дорогу, частично проходящую через Россию

Эстонские пограничники перекрыли дорогу, местами проходящую через «Саатсеский сапог» в Псковской области, передает ERR.

«Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) перекрыл эстонскую дорогу, которая проходит через российскую территорию», — сообщила телерадиокомпания.

По словам главы оперативного отдела Южной префектуры Эстонии Кюнтера Педоска, причиной перекрытия якобы послужила российская активность.

В то же время именно Таллин проводит агрессивную политику в приграничье. Так, Эстония планирует создать военную базу в Нарве, также страна разместила недалеко от города Выру подразделение армии США. Президент Владимир Путин отмечал, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По его мнению, западные элиты используют эту риторику, чтобы отвлечь население от внутренних проблем.

Как передавала телерадиокомпания, Таллин планирует начать в 2026 году и завершить к 2028-му строительство объездной дороги вокруг «Саатсеского сапога». Власти страны хотят потратить около семи миллионов евро на возведение там пограничного ограждения.

Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров. При этом она не оформлена юридически. Договоры о границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах подписали в 2014-м главы МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами, пишет ТАСС.