Экономика

40 предпринимателей Пскова получили предупреждение о нелегальной занятости

На заседании комиссии по противодействию нелегальной занятости 22 октября поговорили с 40 представителями бизнеса, сообщил глава города Пскова Борис Елкин на своей странице «ВКонтакте».

Фото: страница «ВКонтакте» Бориса Елкина

Все участники возглавляют организации, которые демонстрируют признаки нелегальной занятости. У них обнаружили сотрудников с заработными платами ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или среднеотраслевой зарплаты по региону.

Члены рабочей группы рекомендовали руководителям организаций повысить уровень заработной платы и разъяснили последствия выплаты зарплат ниже МРОТ. Они подчеркнули, что попытки незаконно уменьшить налоги и страховые взносы лишают работников социальных гарантий.

«С нелегальной занятостью можно и нужно бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого работника. Надеюсь на самое активное участие наших граждан», - пишет Борис Елкин.

Комиссия призывает граждан активно сообщать о фактах выплаты заработной платы ниже 22 440 рублей в месяц и других нарушениях трудового законодательства. Заявить о нарушениях можно по телефону: 29-01-11 или на официальном сайте муниципального образования.