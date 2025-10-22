40 предпринимателей Пскова получили предупреждение о нелегальной занятости

На заседании комиссии по противодействию нелегальной занятости 22 октября поговорили с 40 представителями бизнеса, сообщил глава города Пскова Борис Елкин на своей странице «ВКонтакте».
Фото: страница «ВКонтакте» Бориса Елкина
Все участники возглавляют организации, которые демонстрируют признаки нелегальной занятости. У них обнаружили сотрудников с заработными платами ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или среднеотраслевой зарплаты по региону.
Члены рабочей группы рекомендовали руководителям организаций повысить уровень заработной платы и разъяснили последствия выплаты зарплат ниже МРОТ. Они подчеркнули, что попытки незаконно уменьшить налоги и страховые взносы лишают работников социальных гарантий.
Комиссия призывает граждан активно сообщать о фактах выплаты заработной платы ниже 22 440 рублей в месяц и других нарушениях трудового законодательства. Заявить о нарушениях можно по телефону: 29-01-11 или на официальном сайте муниципального образования.