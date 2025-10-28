Экономика

Дмитрий Михайлов призвал пересмотреть подходы к поддержке отечественного производства

Предложения по поддержке отечественного производства на 48-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 30 октября озвучил глава фракции КПРФ Дмитрий Михайлов.

«Мы обязаны адекватно оценивать угрозы, с которыми сталкиваемся, и больше всего беспокоит их недооценивание», — подчеркнул Дмитрий Михайлов. Он отметил, что Россия живет в условиях санкций уже много лет, и агрессивная политика Запада может привести к тому, что Китай и другие азиатские страны прекратят торговлю с РФ.

Депутат предложил пересмотреть подходы к поддержке отечественного производителя и высказал ряд инициатив для ускорения экономического развития. Среди них — введение прогрессивной шкалы налогообложения для состоятельных граждан и усиление государственного контроля над торговлей алкоголем и табаком.

«Мы считаем необходимым обложить повышенным налогом тех, у кого карманы переполнились от денег», — добавил он. Дмитрий Михайлов также отметил, что теневой сектор, на который приходится 20% экономики, требует легализации, что могло бы принести дополнительные доходы в бюджет.

«Введение налога на прибыль банковского сектора принесло бы дополнительный доход, но власти побоялись задеть карман акционеров банков. Повышение налога на элитную недвижимость и плата за сверхпотребление вызывает раздражение у господствующего класса. Одновременно с этим не находит нашей поддержки банковская ставка, которая уже давно охладила нашу экономику. Она сегодня фактически парализует отечественное производство, душит», - подчеркнул Дмитрий Михайлов.

Он раскритиковал высокие банковские ставки и увеличение НДС до 22%. По его словам, это негативно сказывается на малом бизнесе и производстве.

«Очередная инициатива затянуть пояса неизбежно ударит по состоянию граждан и малому бизнесу», — заключил депутат.