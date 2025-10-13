Экономика

Большинство респондентов ПЛН готовится еще туже «затянуть пояса» в 2026 году

Повышение НДС заставляет респондентов Псковской Ленты Новостей всерьез задуматься о сокращении расходов. Более половины респондентов (57%) выбрали вариант «затянуть пояса», наглядно демонстрируя, что люди не видят иных стратегий противодействия росту цен и ожидают существенного удара по своему бюджету. В опросе приняли участие 237 человек.

15,6% респондентов предпочитают не беспокоиться заранее, «живя сегодняшним днем», еще 6,4% надеются, что рост инфляции будет компенсирован увеличением заработных плат.

Значимой тревогой стал ответ, связанный с предпринимательской деятельностью. 8,5% респондентов заявили, что готовятся закрыть свой малый бизнес из-за изменений в налоговом законодательстве в 2026 году. Этот показатель отражает серьезные опасения делового сообщества региона.

Среди других стратегий, 6,4% респондентов планируют частично перейти на самообеспечение и будут выращивать продукты на своем огороде, 5,1% участников сообщили, что им все равно, и лишь 0,9% респондентов не видят в повышении НДС ничего необычного, считая текущие цены «вполне адекватными».

Данные опроса красноречиво свидетельствуют о преобладании тревожных настроений среди населения. Большинство граждан не ожидает позитивных изменений и готовится к выживанию в условиях еще более жесткой экономии.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?