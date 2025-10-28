Экономика

Почти 60% налоговых уведомлений псковичам отправили онлайн

В этом году налоговые уведомления об уплате имущественных налогов и НДФЛ получили более чем 305 тысяч жителей Псковского региона. Об этом в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» рассказал заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Салтыков.

B Псковской области массовая рассылка налоговых уведомлений физическим лицам для исполнения обязанности по уплате налога на имущество, транспортного, земельного налогов и НДФЛ за 2024 год началась в сентябре 2025 года.

Смотрите также Оплатить имущественные налоги псковичи должны не позднее 1 декабря

Самыми первыми налоговые уведомления в электронном виде получили пользователи личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и личного кабинета на едином портале «Госуслуг». Их доля составляет 57% от общего количества. Остальным гражданам налоговые уведомления направлены по почте заказными письмами.