Экономика

Из Почта Банка в ВТБ: что нужно знать пенсионерам

Объединение Почта Банка и ВТБ затронуло большое число пенсионеров – многие уже перевели выплаты и начали пользоваться услугами второго по величине банка в стране. Для этой категории клиентов ВТБ подготовил специальные предложения.

Фото: ВТБ

Как перейти на обслуживание из Почта Банка в ВТБ? Не сложно ли это?

Процедура перехода простая и быстрая, она занимает всего несколько минут. Нужно обратиться в ближайшее отделение банка, где специалисты помогут переоформить документы и ответят на все вопросы. Сейчас продолжают работу практически все отделения Почта Банка, включая «окна» в отделениях Почты России. Так что пенсионерам не стоит беспокоиться - привычный офис не будет закрыт.

Хочу получать пенсию через ВТБ, как это сделать?

Если пенсионер хочет получать пенсию на карту ВТБ, карту нужно будет оформить в отделении или можно вызвать домой выездного специалиста, он все сделает в присутствии клиента, выдаст карту и оформит перевод выплат. Несмотря на смену карты, дата зачисления выплат не изменится.

Оформить заявление на перевод выплат можно разными способами на выбор: в офисе банка, в приложении, на портале Госуслуги, в МФЦ, Соцфонде или с помощью специалиста выездного обслуживания.

Какие новые условия ВТБ предлагает пенсионерам?

ВТБ предлагает специальные условия обслуживания пенсионным клиентам – это надбавки к процентам по вкладу, доход на остаток по карте до 7%, страховку от мошенников на 100 тысяч рублей, кешбэк рублями в четырех любимых категориях, включая важную для пенсионеров категорию «Аптеки». Любимые категории на следующий месяц необходимо выбрать после 26 числа каждого месяца в ВТБ Онлайн. Ежемесячно можно вернуть до 3000 рублей в виде кешбэка.

Кроме того, пенсионеры смогут снимать и вносить наличные без комиссии в любых банкоматах, а также на Почте России.

Что будет с действующими картами, вкладами и кредитами Почта Банка?

Что касается уже открытых в Почта Банке продуктов – карт, вкладов и кредитов, то они продолжают действовать на прежних условиях, перезаключать договоры не нужно.

Если же вы хотите воспользоваться новыми предложениями, можно перейти на обслуживание в ВТБ в онлайн-режиме. В конце октября ВТБ и Почта Банк запустили сервис, который позволит удобно и безопасно перенести свои продукты из одного банка в другой – дистанционно и всего в пару кликов.

Процесс занимает пару минут и полностью защищен благодаря зашифрованным каналам связи.

Для онлайн-перехода в ВТБ клиенту Почта Банка необходимо совершить несколько действий в мобильном приложении или веб-версии:

Нажать на баннер «Станьте клиентом ВТБ» и далее на кнопку «Присоединиться»;

В разделе с персональными предложениями от ВТБ — подписать все документы онлайн;

Подтвердить переход кодом из смс, после чего денежные средства и банковские продукты перейдут на обслуживание в ВТБ.

Далее все финансовые операции клиент сможет совершать через ВТБ Онлайн.

В течение минуты карта Почта Банка и имеющиеся на ней средства будут привязаны к мастер-счету ВТБ.

Процесс интеграции ВТБ и Почта Банка завершится в мае 2026 года. Уже сегодня в более 2 тыс. отделениях клиенты могут оформить любые продукты ВТБ: дебетовую или кредитную карту, вклад или накопительный счет, подключить программу лояльности или «Семейный банк», подать заявку на автокредит или ипотеку, а также перевести в ВТБ пенсию или зарплату.

Условия актуальны на 31.10.2025

При получении пенсии в ВТБ применяется надбавка 2% годовых к базовой ставке по накопительному ВТБ-счету (счет) с 4 мес. (или с 1 мес. если приветственная ставка недоступна). Программа «Страхование от мошенничества» подключается автоматически клиентам, за исключением ПУ ПРАЙМ+, получающим пенсионные выплаты на счет ВТБ. Период страхования – 3 календарных мес. с автоматической пролонгацией, при условии зачисления пенсии на счет ВТБ в месяце, предшествующем пролонгации. Страховая сумма – 100000 руб. Подробный перечень условий по страховым случаям указан на VTB.RU. Условия действительны на 01.09.2025 и могут быть изменены банком ВТБ в любой момент.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). ИНН 7702070139. Erid: 2SDnjbpsB8B