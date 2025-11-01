Экономика

С владельца павильона в Любятово взыскали более 100 тысяч за незаконное подключение к электросети

Суд взыскал с предпринимателя 104 тысячи рублей за незаконное подключение торгового павильона в Любятово к электросети, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск АО «Псковэнергосбыт» о взыскании 104 870 рублей неосновательного обогащения с индивидуального предпринимателя Елены Владимировой.

ИП является собственником дома и земельного участка по адресу: город Псков, улица Николая Васильева, 58.

В декабре 2022 года по итогам проверки по указанному адресу сотрудники АО «Псковэнергосбыт» составили акт об осуществлении потребления электрической энергии на нужды, связанные не только с коммунально-бытовыми, поскольку к расчетному прибору учета запитан не только жилой дом, но и торговый павильон «Рыба, фрукты, овощи».

На основании акта энергоснабжающая организация произвела расчет потребленной электроэнергии с применением нерегулируемой цены с учетом начислений по тарифу «население». Расчет произведен за период с 15 декабря 2019 по 15 декабря 2022 года. В связи с неоплатой истец обратился в суд за взысканием неосновательного обогащения.

Факт эксплуатации предпринимателем торгового павильона в коммерческих целях по названному выше адресу, подключения к расчетному прибору учета жилого дома подтвердился при рассмотрении дела по существу.

Решением от 6 ноября (дело № А52-3794/2025) суд удовлетворил иск.