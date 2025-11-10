Экономика

Псковская область спустилась на 78 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Псковская область заняла 78 место в рейтинге российских регионов по уровню заработных плат, следует из результатов исследования РИА Новости.

Ранжирование было проведено по трем критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.

Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах на крупных и средних предприятиях за 12 месяцев (с сентября 2024 года по август 2025 года) и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Предполагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко – и четверти высокооплачиваемых сотрудников).

В Псковской области доля работающих людей, получающих зарплату выше 200 тысяч рублей, составляет 0,9%. Получающих меньше 45 тысяч рублей – 44,5%. Диапазон заработных плат в регионе составил 34-71 тысячи рублей.

Напомним, в прошлом году диапазон зарплат в регионе составил 26-54 тысячи рублей, в аналогичном рейтинге Псковская область была на 72 месте.

