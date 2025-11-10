Псковская область спустилась на 78 место в рейтинге регионов по уровню зарплат

Псковская область заняла 78 место в рейтинге российских регионов по уровню заработных плат, следует из результатов исследования РИА Новости.
Ранжирование было проведено по трем критериям: доля работников на крупных и средних предприятиях с зарплатой 200 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники), доля работников с зарплатой менее 45 тысяч рублей в месяц (эквивалент двух размеров МРОТ) и диапазон самых распространенных или типичных зарплат в регионе.
Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах на крупных и средних предприятиях за 12 месяцев (с сентября 2024 года по август 2025 года) и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Предполагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко – и четверти высокооплачиваемых сотрудников).
В лидирующей группе регионов по доле работников с высокими зарплатами, как и прежде, преобладают северные и дальневосточные регионы, а также обе столицы. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает Чукотский автономный округ, где высокую заработную плату на крупных и средних предприятиях получают 36,5% сотрудников. Особо стоит отметить, что Чукотский автономный округ удерживает лидирующую позицию в этом рейтинге с 2019 года.
Второе место по доле работников с высокими зарплатами занимает Москва, где 26% работников зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 24,7%.
У замыкающий рейтинг регионов доля высокооплачиваемых работников не превышает 1%. Наименьшая доля высокооплачиваемых работников, с зарплатой более 200 тысяч рублей, в текущем рейтинге наблюдается в Ингушетии – 0,5%. В нижней части списка также находятся Чечня (0,6%), Кабардино-Балкарская Республика (0,6%), Калмыкия (0,6%) и Дагестан (0,7%).