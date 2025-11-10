Экономика

Минобрнауки предложило запретить вузам и техникумам снижать цены на обучение

Стоимость платного образования в разных учебных заведениях отличается в разы. В Минобрнауки считают, что, «демпингуя», вузы, техникумы и колледжи привлекают больше студентов, но могут не обеспечивать должного качества обучения. Поэтому ведомство предложило запретить занижать цены образовательных услуг.

Не ниже госфинансирования

Сейчас плату за обучение устанавливают сами вузы, техникумы и колледжи. Желая набрать больше студентов, они могут занижать цену. В Минобрнауки считают, что это не только проявление недобросовестной конкуренции, но и падение качества подготовки.

«Занижение стоимости платных образовательных услуг может приводить к недофинансированию образовательных организаций, что негативно сказывается на качестве образовательного процесса, материально-технической базе и уровне заработной платы профессорско-преподавательского состава», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В Минобрнауки предлагают установить стоимость платного обучения не ниже стоимости подготовки студента с учетом всех расходов. И она не должна быть меньше нормативных затрат на обучение за счет федерального бюджета. То есть вуз или колледж не вправе брать меньше денег, чем стоит подготовка специалиста при бюджетном финансировании. А мониторить стоимость учебы будет само Минобрнауки, пишет «Парламентская газета».

С учетом специфики

Проблема демпинга в образовании действительно есть — когда вузы снижают стоимость обучения до уровня, при котором невозможно обеспечить ни достойную оплату преподавателей. Об этом сказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева:

«Это превращает обучение в формальность, а диплом — в товар. Такие практики подрывают доверие к высшему образованию в целом».

Появление минимального порога стоимости учебы — важный шаг к наведению порядка, считает Ксения Горячева. Это, по ее мнению, не про ограничение конкуренции, а про честные правила игры: если вуз берет деньги за образовательную услугу, он должен иметь возможность качественно ее оказывать.