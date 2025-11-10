Экономика

Стоимость имущественного фонда Псковской области возросла на 1,5 миллиарда рублей

С начала 2025 года имущественный фонд Псковской области увеличился более чем на 7,5 тысяч единиц, а его стоимость возросла на 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Министр имущественных отношений Наталья Серебренникова представила результаты деятельности фонда на рабочей встрече.



Пополнение объектов недвижимости произошло за счет передачи имущества из федеральной собственности и приобретения в рамках государственных программ и национальных проектов. В этом году фонд приобрел девять квартир для врачей, пять квартир для проекта Центра лечебной педагогики, а также одну квартиру в рамках инвестиционного контракта.



Наибольший объем имущества поступил от министерства обороны. 108 земельных участков предоставили многодетным семьям, 44 участка – участникам специальной военной операции и их семьям, а 560 участков выделили в рамках гаражной амнистии. В этом году почти 300 многодетных семей смогут получить земельные участки; министерство рассылает уведомления очередникам.



В рамках реализации президентских национальных проектов «Цифровая экономика» и «Инфраструктура для жизни» министерство выдает разрешения на использование участков под установку вышек связи, линий электропередач и прокладку газопроводов.

Торги по участкам иногда продолжаются 2-3 суток. Зафиксированы случаи 12-кратного увеличения стартовой цены. Средства идут в бюджет.