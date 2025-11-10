Экономика

Псковских аграриев приглашают на конкурс лидеров АПК «Соль земли»

Стартовал прием заявок на участие в главном отраслевом рейтинге страны «Соль земли», инициированном Россельхозбанком и Ассоциацией менеджеров России, сообщили Псковской Ленте Новостей в Минсельхозе Псковской области.

Цель ежегодного рейтинга – общественное и профессиональное признание заслуг руководителей АПК, которые создают эффективные агропредприятия, внедряют современные технологии, двигают вперёд науку и образование, развивают сельские территории, продвигают престиж и имидж агропромышленного комплекса страны.

Заявки на участие в проекте принимаются до 17 ноября включительно на сайте Ассоциации менеджеров России. Итоги будут опубликованы на страницах изданий «Коммерсантъ» 23 декабря 2025.

«Рейтинг лидеров АПК «Соль земли» – добрая традиция отмечать перед Новым годом не только достижения сельского хозяйства, но и самое главное – людей, которые трудятся на благо нашей стратегической отрасли и страны. За каждым новым рекордом агросектора, за каждым произведенным килограммом мяса и литром молока – стоят команды управленцев и лидеров. В прошлом году в рейтинге приняли участие 500 профессионалов своего дела. Руководители предприятий, агрономы, финансисты и маркетологи», – сказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

В 2025 году конкурсанты соревнуются в 9 основных и 4 специальных номинациях. В этом году появилась новая номинация – главный винодел.

Механика составления списков основана на принципе «лучшие выбирают лучших»: друг за друга голосуют сами участники рейтинга в своих же номинациях, оценивая профессиональные успехи коллег по конкретным профессиональным направлениям.

Представители Псковской области традиционно демонстрируют высокие результаты в авторитетном рейтинге «Соль земли».

В 2023 году на федеральном уровне отмечен глава крестьянско-фермерского хозяйства Александр Лопотов.

В топ-10 руководителей многопрофильных холдингов в 2024 году вошла генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева, в десятку лучших в своей номинации попали фермеры Юлия Хвесюк и Александр Шарстук.