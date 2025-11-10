Экономика

Реальный сектор выбирает ИИ из-за экономии — Т1

Топ ключевых причин, по которым российские промышленные лидеры выбирают ИИ, возглавляет снижение производственных затрат. С помощью ИИ компания может сэкономить 15–35% расходов. Еще одна статья финансовой оптимизации — уменьшение простоев оборудования: предприятия, внедрившие ИИ-сервисы, отмечают сокращение незапланированных остановок на 30–55%. Об этом на Форуме будущего рассказал ведущий эксперт бизнес-консалтинга Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Константин Исаков.

По словам Константина Исакова, темпы роста ИИ-рынка в России на треть превышают глобальные показатели. По экспертным прогнозам, 2025 год отечественные разработчики закончат с 45-процентным увеличением выручки, в то время как в мире прирост составит около 30%. Доля российских компаний, использующих технологии искусственного интеллекта в операционной деятельности, достигла 74%, и в управленческих процессах — 56%.

В промышленности, где объем данных растет экспоненциально, традиционные подходы к автоматизации уже недостаточны. «ИИ применяется на всех этапах — от подготовки технической документации до сертификации изделий. Это ускоряет процессы и минимизирует человеческий фактор, что критически важно для стабильного качества», — отметил Исаков.

Ключевая задача разработчиков — создание масштабируемых и точных моделей, способных прогнозировать сбои, предотвращать поломки и простои. Такой подход переводит управление качеством из разряда контроля в область активного предсказания рисков. Технологии машинного обучения, анализа больших данных и компьютерного зрения уже помогают выявлять дефекты на ранних стадиях и предотвращать остановку производственных линий или эксплуатацию оборудования. В условиях перехода производителей оборудования и машин к контрактам жизненного цикла эта задача имеет особую важность и актуальность.