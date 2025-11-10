Экономика

Приземляемся

Привыкших летать жителей Псковской области снова опускают на землю. Количество авиарейсов между Псковом и Москвой сокращается с 14 до 10 в неделю. Это значит, популярный маршрут больше не будет ежедневным. По крайней мере, до весны. На пути к улучшению своей транспортной доступности регион снова сделал шаг назад. Но псковичам не привыкать.

История возрождения авиаперевозок в Псковской области напоминает миф о Сизифе. Усилия по возрождению рейсов, связывающих наш регион со столицей и другими уголками необъятной страны, все время предпринимаются, и немалые. И когда кажется, что вот оно, наконец-то свершилось: в Москву есть ежедневные утренние и вечерние рейсы, и в Калининград мы летаем, и на южные курорты, и уже чуть ли не на турецкие курорты из Пскова будет прямая доставка, вдруг по каким-то причинам все возвращается на круги своя. Огромная работа оказывается напрасной, а псковичам снова остается невеликий выбор между поездом и автотранспортом и долгая дорога.

В связи с этим Псковская Лента Новостей решила вспомнить взлеты и падения в истории развития авиасообщения и узнать о перспективах пассажирских авиаперевозок в ближайшее время.

До Великих Лук на «кукурузнике»

Сейчас это трудно представить, но буквально полвека назад региональное авиасообщение было настолько развито, что жители райцентров могли добраться до областной столицы на самолете, и позволить себе перелет могла даже бабушка с козой, которой нужно было показать животное ветеринару.

Развитие авиации началось сразу после освобождения Пскова в 1944 году: в Крестах был открыт аэродром, самолеты обеспечивали связь областного центра с районами. В Государственном архиве Псковской области можно найти данные о том, что, например, в 1967 году самолет из Пскова летал в Великие Луки, Пушкинские Горы, Новоржев, Бежаницы, Новосокольники и Гдов. Воздушным путем можно было добраться и до других регионов. Были доступны рейсы до Москвы, Ленинграда, Сланцев и Нарвы. Также долгие годы действовали регулярные рейсы в Симферополь, Киев, Минск и Петрозаводск.

В районные центры доставляли бортами АН-2, в крупные города - АН-24 и ЯК-12. Рейсы были регулярными - летали самолеты 5-6 дней в неделю. Кстати, в расписании движения самолетов была даже воскресная услуга - «катание на самолете АН-2».

После развала СССР авиаотрасль погрузилась в хаос. В начале 1990-х годов регулярные пассажирские рейсы между Псковом и другими городами были прерваны. А чтобы выжить, местная компания «Псковавиа» сосредоточилась на грузовых перевозках.

Первый блин не комом

В начале нового века в Псковской области была предпринята попытка запустить рейс Псков - Москва. Полеты с регулярностью 2-3 раза в неделю стала выполнять авиакомпания «Евразия», но через несколько месяцев она вынуждена была отменить рейс. Как сообщали тогда СМИ, причиной стали убытки компании: самолет ЯК-40 вместимостью 30 мест летал практически пустым.

Вторая попытка возобновить авиасообщение областного центра со столицей оказалась более удачной. Ради инвестиционной привлекательности региона, которую трудно представить без авиасообщения, в 2006 году руководство Псковской области решило субсидировать рейс Псков - Москва, потому что, как говорил действующий тогда губернатор Михаил Кузнецов, «можно всю жизнь оставаться на обочине прогресса и смотреть за другими, а можно пытаться сделать из области процветающий, экономически сильный регион». И уже весной 2007 года состоялся первый рейс - из Пскова в Москву вылетел самолет ИЛ-114 петербургской компании «Выборг». Полет занял около двух часов, самолет приземлился в столичном аэропорту «Внуково».

С этого момента псковская авиация получила новый виток развития. Конечно, возможность за пару часов добираться до Москвы псковичи оценили не сразу. Тем более, стоимость билета, несмотря на господдержку, была достаточно высокой для пассажиров. Поэтому в течение года менялось и расписание, и перевозчики. Компанию «Выборг» сменила «Саравиа», затем «Ютэйр». А в 2008 году на рынок псковских авиаперевозок пришел «Атлант-Союз», который сразу заявил о намерении возить псковичей в Москву за полтора часа по минимальному тарифу.

Свое обещание компания сдержала. В этот период действительно цены на самолет стали максимально доступными. Даже на первый рейс в Москву билеты покупались очень активно.

Для региональных перевозок авиакомпания приобрела совсем небольшие самолеты бразильского производства. После регулярных рейсов в Европу или чартерных - в популярные тогда Турцию и Египет, маленький «Эмбраер» вместимостью 30 посадочных мест, казался почти маршруткой. Но небольшие размеры воздушного такси компенсировались его способностью за полтора часа преодолевать расстояние в 700 км.

Рейс выполнялся по удобному для пассажиров расписанию: вылет из Пскова ранним утром, обратный рейс - поздним вечером. Затем в расписании полетов появились выходные дни. Псковичи стали привыкать к стабильно существующей возможности добраться в Москву на самолете - пассажиропоток увеличился. Если вначале рейсом пользовались в основном представители бизнеса и командировочные, то впоследствии самолетом стали летать и жители области, посещающие столицу по личным делам. Это не удивительно, самолет стал возможностью экономить время и деньги. Правда, позаботиться о покупке билета по минимальной цене нужно было заранее.

Стабильность нестабильности

Но стабильность оказалась недолгой. В 2009 году полеты по маршруту Псков - Москва прекратились после того, как авиакомпания «Атлант-Союз» лишилась дотаций из регионального бюджета. Новый руководитель области Андрей Турчак планировал отказаться от «аутсорсинга» и создать собственное предприятие на базе местной компании «Псковавиа».

Правда, через полгода за доставку псковичей в Москву и обратно взялась столичная компания «Регион-авиа». Но расписание было неудобным, зачастую рейсы задерживались или вовсе отменялись, что естественно не увеличивало число желающих попасть в Москву самолетом. В связи с уменьшающимся пассажиропотоком количество рейсов было сокращено - с пяти до трех раз в неделю. И уже весной 2010 года «Регион-Авиа» прекратила авиасообщение между Псковом и Москвой. Причина - низкая загрузка маршрута в зимние месяцы, а также окончание контракта авиаперевозчика и администрации региона, частично дотировавшей рейс.

В это же время предпринимались попытки расширения маршрутной сети псковского аэропорта. Так, с осени 2009 года появилось прямое авиасообщение между Ригой и Псковом. Авиакомпания airBaltic выполняла полеты два раза в неделю. И у псковичей была прекрасная возможность за час долететь до столицы Латвии, чтобы потом отправиться в Милан или Мадрид.

А полеты между Псковом и Москвой с 2010 года взяла на себя местная авиакомпания «Псковавиа». Рейсы выполнялись три раза в неделю. Кроме того, перевозчик попытался восстановить прерванное 20 лет назад авиасообщение с Северной столицей. Полеты возобновились в августе 2013 года и дотировались из федерального бюджета. Но проект просуществовал недолго. Уже в декабре этого же года «Псковавиа» сообщало об отмене регулярных рейсов по маршруту Псков-Санкт-Петербург.

Услуги по перевозке пассажиров «Псковавиа» предоставляла до начала 2017 года, когда авиакомпанию из-за долгов лишили сертификата эксплуатанта и ввели запрет на авиаперевозки. В полетах псковичей снова наступил перерыв. Они вновь добирались до столицы либо поездом, что достаточно комфортно, но затратно – и по цене, и по времени, либо автотранспортом, что занимает меньше времени, но тоже очень утомительно.

С приходом к власти нового губернатора Михаила Ведерникова опять появилась надежда на решение проблемы транспортной изолированности региона. Он провел успешные переговоры с представителями российской авиакомпании «Азимут» по возобновлению авиасообщения между Псковом и столицей. А уже 2 октября 2018 года первый рейс из Москвы приземлился в псковском аэропорту. С тех пор авиасообщение со столицей снова стало ежедневным.

Отчитываясь о работе администрации Псковской области на заседании регионального парламента в 2018 году, Михаил Ведерников назвал возобновление авиарейсов одним из важных достижений. «Мы перестали быть «медвежьим углом», и потенциальные туристы и инвесторы все реже задают вопрос, как к нам добраться. Думаю, вы все оценили новые возможности железнодорожного и авиационного сообщения», - отметил глава региона.

В тот год было налажено не только авиасообщение с Москвой, но и открыто направление Псков - Сочи. Дальше - больше: в 2020 году авиакомпания «РусЛайн» запустила авиарейсы Псков - Анапа, Псков - Калининград и Псков - Симферополь. На тот момент впечатления от авиапоездок были только положительные: быстро, недорого и очень удобно. Отдохнул недельку в Калининграде, доехал до аэропорта «Хитрово» и буквально через час ты дома!

Снова «временные неудобства»?

Но, к сожалению, псковичи недолго радовались стабильному авиасообщению с Москвой и другими регионами и доступности перелетов. Стоимость билетов заметно выросла, а качество предоставляемых услуг значительно ухудшилось: участились задержки и отмены рейсов. И одно дело, когда причиной изменений в расписании становится непогода. Но в 2024 году «Азимут» стал просто отменять популярные рейсы в Калининград и Минводы, не объясняя причин. В итоге под угрозой срыва оказывались планы сотен псковичей, естественно, приобретавших билеты заранее и по выгодным тарифам.

«Наши клиенты бронировали и покупали авиабилеты на июль в феврале, а сталкивались с отменой рейсов в июне, когда цены на этот перелет уже существенно отличались. И, конечно, совсем катастрофические ситуации случались тогда, когда об отмене рейса мы узнавали менее чем за сутки. Клиенты становились заложниками ситуации, теряли деньги», - рассказала директор бюро путешествий «Континент», председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова.

По ее словам, в век высоких скоростей наличие регулярного сообщения между Псковом и Москвой привлекало очень многих гостей, которые приезжали в наш город на выходные. Но утренние воскресные рейсы из Москвы отменили. И в целом авиаперевозчик отличается «невыполнением заявленного расписания и непунктуальностью». «На мой взгляд, компания показала себя в этом сезоне не с лучшей стороны, и в моем личном рейтинге авиакомпаний относится к числу самых ненадежных перевозчиков», - заключила Светлана Баранова.

И вот опять плохие новости - число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю. Авиасообщение со столицей снова перестало быть ежедневным. Правда, гендиректор псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов называет эти неудобства «временными». Однако их причина - нехватка самолетов.

«Есть нехватка бортов. Она есть и у других авиакомпаний. Эти трудности связаны в основном, с санкционными делами», - пояснил Артем Тарасов в эфире радио «ПЛН FM».

Также, по его словам, на воздушное движение влияют объективные обстоятельства, связанные с общей ситуацией в российской авиационной отрасли, и упор делается прежде всего на приоритет безопасности полетов. «Ситуация сейчас такая не только в Псковском аэропорту. Все следим за новостями и видим, что периодически аэропорты закрываются "коврами". Это тоже очень сильно влияет на воздушное движение. Здесь мы никак не можем повлиять. Закрыто небо и закрыто… Это безопасность», - заметил он.

При этом Артем Тарасов заверил, что дальнейшего сокращения рейсов не будет. Более того, по словам гендиректора, идет работа по модернизации инфраструктуры аэропорта: строится новый терминал прилета, к которому планируют пристроить зал официальных лиц и делегаций, планируется модернизация существующего старого терминала и «плоскостных сооружений», что очень важно, потому что существующий сегодня перрон не позволяет аэропорту принимать большие воздушные суда.

Масштабные работы в рамках госпрограммы запланированы на 2028-2030 годы. Однако Артем Тарасов сообщил, что руководство аэропорта намерено добиться переноса сроков на более ранний период - 2026-2027 годы, как только будет получено положительное заключение по проекту.

По его словам, модернизация аэропорта будет способствовать увеличению и маршрутной сети, и пассажиропотока. «Есть компании, которые готовы к нам летать. Но у них нет маленьких самолетов. Когда будет новый перрон, мы сможем выходить на другие авиакомпании», - уверен руководитель псковского аэропорта.

К сожалению, пока эти перспективы туманны, как погодные условия, из-за которых частенько переносили и даже отменяли рейсы из столицы. Но хочется надеяться, что усилия и руководства области, и всех заинтересованных структур не дадут Пскову стать тем самым «медвежьим углом», добраться до которого большая проблема. Логично в XXI веке пользоваться всеми благами цивилизации, в том числе доступной еще век назад возможностью летать на самолете.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН