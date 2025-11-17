Экономика

Суд исключил бывшего директора из числа акционеров псковского ООО «Бизнес эпоха»

Арбитражный суд Псковской области удовлетворил иск участника ООО «Бизнес эпоха» об исключении из состава участников другого акционера — Виктора Пукмана, который ранее занимал должность генерального директора компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Виктор Пукман является участником с 40% долей в уставном капитале ООО «Бизнес эпоха» (до 1 июня 2021 года был директором). Остальные участники - Михаил Туманов и Наталья Андреева (по 30% каждому) поддержали требование об исключении.

Истец, полагая, что бывший директор своими умышленными действиями нанес вред обществу, обратился в суд с иском об исключении участника из ООО «Бизнес эпоха».

Суд установил, что в период исполнения полномочий единоличного исполнительного органа Виктор Пукман совершил ряд действий, прямо противоречащих интересам общества: выдал себе безвозвратный займ на сумму 1,4 миллиона рублей вопреки положениям устава и без согласования с другими участниками; передал ООО «Строй с нами» денежные средства (556 500 рублей) и товарно-материальные ценности (1,52 миллиона рублей) без встречного предоставления (при этом истец указал, что ООО «Строй с нами» принадлежит сыну Виктора Пукмана); уклонялся от участия в общих собраниях участников, что делало невозможным принятие решений по увеличению уставного капитала — критически важного шага для дальнейшего функционирования общества.

Решением от 12 ноября 2025 года (дело № А52-2926/2025) Виктор Пукман исключён из состава участников ООО «Бизнес эпоха».

ООО «Бизнес эпоха» работает с 2012 года в сфере оптовой торговли.