Александр Братчиков поблагодарил правительство за оперативную подготовку проекта бюджета

Проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общий объем доходов областного бюджета составит 68 243 582 000 рублей. Общий объем расходов областного бюджета планируется в размере 70 956 818 000 рублей. Налоговые и неналоговые доходы в 2026 году при этом составят 38 138 808 000 рублей. Безвозмездные поступления — 30 104 774 000 рублей.

Также на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется приватизировать 55 объектов недвижимого имущества на территории всей Псковской области. Для финансирования дефицита областного бюджета в 2026 году хотят привлечь 2 713 236 000 рублей.

«На чем основан прогноз увеличения заработной платы на следующий год?» - спросил председатель бюджетного комитета областного Собрания Александр Братчиков.

«Первое — позиция увеличения МРОТ. На эту позицию необходим почти один миллиард рублей и один миллиард по указу президента. Зарплата растет, и мы должны увеличивать ее педагогам и врачам до 200% от номинальной заработной платы», - ответила вице-губернатор Татьяна Баринова.

«А вообще кто основной поставщик НДФЛ? Те, кто из государственных средств получает зарплату, или бизнес-сообщество?» —поинтересовался вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

На это заместитель губернатора Псковской области ответила, что в регионе, к сожалению, нет крупных градообразующих предприятий: «У нас есть 200 средних. Также это бюджетная сетка, муниципальные служащие и военные, они тоже имеют большой подоходный налог».

Депутат областного Собрания от КПРФ Петр Алексеенко поинтересовался, какой прогноз будет по уровню инфляции и сможет ли это покрыть бюджет.

«То, что обозначено на уровне правительства: предусмотрена инфляция 4%. Расходы по областной сетке рассчитаны по уровню текущего года. Если идет увеличение расходов, мы увеличиваем расходы на питание, медикаменты и коммунальные услуги. Основные доходы пошли на увеличение заработной платы. Несмотря на трудности 2025 года, мы не имеем просроченной кредиторской задолженности по областному бюджету, у нас есть четыре муниципалитета, которые это допустили, но думаю, что после проведенной работы ее не должно быть», — прокомментировала Татьяна Баринова.

«Хочу поблагодарить вас за оперативную подготовку. Впервые мы, наверное, рассматриваем бюджет в ноябре. Бюджет социально ориентированный. Учтены повышения зарплаты, это очень важно, и указы президента. Прошу принять в первом чтении, чтобы мы могли дальше работать над расходной частью бюджета», — сказал Александр Братчиков.

Проект закона поддержали. Голоса разделились следующим образом: пять депутатов проголосовали «за», коммунист Петр Алексеенко воздержался.