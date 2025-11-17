Экономика

Игорь Дитрих: Муниципальная реформа открыла малым территориям доступ к крупным программам

Объединение муниципалитетов в округа позволило малым территориям Псковской области преодолеть порог входа в крупные государственные программы и получить доступ к серьезному федеральному софинансированию. О ключевых преимуществах завершенной муниципальной реформы в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Дом Советов» рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Парламентарий, представляющий в региональном парламенте четыре муниципалитета (Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий), пояснил, что многие программы поддержки, как местные, так и федеральные, имеют строгие критерии по численности населения.

«Ограничены чем? Что данную программу можно запустить с населением, скажем там, более пяти тысяч человек. Если три тысячи, то под программу не попадают. Соответственно, при объединении практически во все программы, как местные, так и общероссийские, они могут попасть», — отметил Игорь Дитрих.

Вторым ключевым преимуществом вице-спикер назвал возможность маленьких бюджетов новых округов участвовать в софинансировании проектов.

«То есть волость, имея свой абсолютно минимальный бюджет, понятно, что большинство программ софинансировать даже в размере одного процента не могла. Когда идет консолидация населения и, соответственно, денежных средств в рамках муниципального округа, у них достаточно населения, чтобы вступить в любую программу, и достаточно финансирования, достаточно собственных денег, чтобы осуществить софинансирование», — подчеркнул депутат.

Игорь Дитрих также акцентировал, что даже небольшой процент софинансирования для малых населенных пунктов был неподъемной суммой, тогда как для крупного муниципального округа это становится посильной задачей: