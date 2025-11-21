Экономика

Оборот крупных и средник организаций Великих Лук за девять месяцев составил 165,6 млрд рублей

Данные по социально-экономическому развитию города Великие Луки привел в своем еженедельном обращении к гражданам глава города Николай Козловский. По данным статистики, в городе сохраняется положительная динамика по основным направлениям экономической деятельности.

«Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями нашего города за январь-сентябрь составил 137 510 000 000 миллионов рублей, что на 21,5% выше уровня прошлого года. В обрабатывающих производствах рост составил 12,6%. Оборот по крупным и средним организациям города за этот же период составил 165 617 000 000 миллионов рублей, что на 19,2% больше, чем годом ранее», - сообщил Николай Козловский.

Также глава города подчеркнул, что по обрабатывающим производствам оборот достиг цифры 97 827 000 000 рублей, увеличившись на 20,2%.