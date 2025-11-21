Экономика

Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР»

В рамках рабочей поездки по Псковской области полномочный представитель президента Игорь Руденя вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым ознакомился с работой псковских предприятий. Особое внимание было уделено заводу «АВАР» — предприятию с почти 60-летней историей, специализирующемуся на производстве автокомпонентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия» / Псковская область

Благодаря высокому качеству и инновационным технологиям завод уверенно занимает устойчивое конкурентоспособное положение на российском автомобильном рынке. Завод «АВАР» — не просто производственное предприятие, это градостроительное производство, которое формирует будущее Псковской области, создавая рабочие места и поддерживая экономическую стабильность региона, подчеркнули в «Деловой России». Представитель президента и губернатор отметили значимость таких предприятий для региона.

«Отдельно стоит подчеркнуть, что председатель совета директоров завода "АВАР" Дмитрий Мельников является председателем Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Эта важная роль позволяет эффективно связывать интересы бизнеса и общественной организации для развития промышленности и экономики региона, что особенно важно для реализации стратегических задач в Псковской области, - отметили в реготделении.

«Деловая Россия» напрямую участвует в поддержке и развитии ключевых предприятий региона, способствуя укреплению их позиций на рынке и созданию условий для устойчивого развития региона в целом, заключили в объединении.