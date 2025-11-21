Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР»

В рамках рабочей поездки по Псковской области полномочный представитель президента Игорь Руденя вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым ознакомился с работой псковских предприятий. Особое внимание было уделено заводу «АВАР» — предприятию с почти 60-летней историей, специализирующемуся на производстве автокомпонентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Деловой России».
Фото здесь и далее: «Деловая Россия» / Псковская область
Благодаря высокому качеству и инновационным технологиям завод уверенно занимает устойчивое конкурентоспособное положение на российском автомобильном рынке. Завод «АВАР» — не просто производственное предприятие, это градостроительное производство, которое формирует будущее Псковской области, создавая рабочие места и поддерживая экономическую стабильность региона, подчеркнули в «Деловой России». Представитель президента и губернатор отметили значимость таких предприятий для региона.
«Деловая Россия» напрямую участвует в поддержке и развитии ключевых предприятий региона, способствуя укреплению их позиций на рынке и созданию условий для устойчивого развития региона в целом, заключили в объединении.