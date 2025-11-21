Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
Как устроить свидание мечты?
ESG-активность на Некрасова
где подают лучший завтрак
«Культурный код» крылатые выражения
Завершается строительство «Надвратного дома»
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Работа в «Россети Северо-Запад»
Дорогу педагогу
вопросы о муниципальной реформе
Город Рождества
история буквы «Ё»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
77 лет на страже прав трудящихся
 
 
 
ещё Экономика 21.11.2025 13:420 Годовая инфляция в Псковской области в октябре замедлилась и составила почти 9% 24.11.2025 14:040 Оборот крупных и средник организаций Великих Лук за девять месяцев составил 165,6 млрд рублей 24.11.2025 13:390 Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР» 24.11.2025 12:510 Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы 24.11.2025 11:560 Николай Козловский озвучил среднюю зарплату великолучан 24.11.2025 08:400 Псковская область сохранила 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес
 
 
 
Самое популярное 21.11.2025 21:004 Демонтированный в Риге памятник Пушкину открыли в Париже 17.11.2025 12:483 Андрей Ермаков оставил пост министра образования Псковской области 17.11.2025 10:200 Губернатор Псковской области больше не будет издавать указы 23.11.2025 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 18.11.2025 20:030 Татьяна Лозницкая назначена врио министра образования Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР»

24.11.2025 13:39|ПсковКомментариев: 0

В рамках рабочей поездки по Псковской области полномочный представитель президента Игорь Руденя вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым ознакомился с работой псковских предприятий. Особое внимание было уделено заводу «АВАР»  — предприятию с почти 60-летней историей, специализирующемуся на производстве автокомпонентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Деловой России».

Фото здесь и далее: «Деловая Россия» / Псковская область

Благодаря высокому качеству и инновационным технологиям завод уверенно занимает устойчивое конкурентоспособное положение на российском автомобильном рынке. Завод «АВАР» — не просто производственное предприятие, это градостроительное производство, которое формирует будущее Псковской области, создавая рабочие места и поддерживая экономическую стабильность региона, подчеркнули в «Деловой России». Представитель президента и губернатор отметили значимость таких предприятий для региона.

«Отдельно стоит подчеркнуть, что председатель совета директоров завода "АВАР" Дмитрий Мельников является председателем Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Эта важная роль позволяет эффективно связывать интересы бизнеса и общественной организации для развития промышленности и экономики региона, что особенно важно для реализации стратегических задач в Псковской области, - отметили в реготделении.

«Деловая Россия» напрямую участвует в поддержке и развитии ключевых предприятий региона, способствуя укреплению их позиций на рынке и созданию условий для устойчивого развития региона в целом, заключили в объединении. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Используете ли вы ИИ в повседневной жизни?
В опросе приняло участие 170 человек
24.11.2025, 14:470 Шесть классов в школах Пскова закрыты на карантин 24.11.2025, 14:380 Мать четверых детей завоевала титул «Миссис Псков-2025» 24.11.2025, 14:360 Фотофакт: Барсик-судья вернулся на свой постамент в Пскове 24.11.2025, 14:330 Слово «ж*па» признали нецензурным в России
24.11.2025, 14:240 В конкурсную программу IV фестиваля «Пушкин. Михайловское» вошли почти сорок анимационных фильмов 24.11.2025, 14:200 Юный таврелист из Псковской области одержал 11 побед на Кубке Смоленска 24.11.2025, 14:150 Компенсацию хотят взыскать с подрядчика, установившего общественный туалет в Пскове 24.11.2025, 14:070 Как изменилась жизнь: псковичам предлагают оценить эффективность нацпроектов
24.11.2025, 14:040 Оборот крупных и средник организаций Великих Лук за девять месяцев составил 165,6 млрд рублей 24.11.2025, 13:440 Воспитанницы псковской «Бригантины» выиграли Кубок по волейболу в Карелии 24.11.2025, 13:390 Полномочный представитель президента отметил значимость псковского завода «АВАР» 24.11.2025, 13:300 Выставка фотографий изборского художника «Хранитель времени» откроется 28 ноября
24.11.2025, 13:210 Митрополит Матфей удостоен ордена Сергия Радонежского II степени 24.11.2025, 13:150 Женщины впервые участвовали в Кубке Псковской области по гиревому спорту 24.11.2025, 13:060 Певец Акмаль даст сольный концерт в Пскове: остались последние билеты 24.11.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам?
24.11.2025, 13:000 Здание бывшей типографии в Новоржеве продают за 1 рубль 24.11.2025, 12:560 ТОС обустроил пляж с зоной отдыха в псковской деревне Голубово 24.11.2025, 12:540 Пыталовец предстанет перед судом за удар тарелкой по голове знакомого 24.11.2025, 12:510 Рост наличных в обращении подскочил в пять раз за последние месяцы
24.11.2025, 12:500 «Постскриптум»: Надо ли запрещать вейпы и как вернуть доверие к депутатам? 24.11.2025, 12:430 «Придумано и сделано в России»: табурет «Клубок» 24.11.2025, 12:380 86 жилых домов ввели в эксплуатацию в Великих Луках за девять месяцев 24.11.2025, 12:350 Стартовала научная конференция «Земля Псковская, древняя и современная»
24.11.2025, 12:280 Предновогодние корпоративы в гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ» 24.11.2025, 12:220 Hyundai и Chery изъяли у водителей за нетрезвую езду по псковским дорогам 24.11.2025, 12:120 Выходной день объявили на нескольких объектах псковского музея 24 ноября 24.11.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция проекта «Деловой полдень»
24.11.2025, 12:020 Фотофакт: Рождественскую инсталляцию установили в центре Пскова 24.11.2025, 11:560 Николай Козловский озвучил среднюю зарплату великолучан 24.11.2025, 11:440 «Прямая линия» с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдет 3 декабря 24.11.2025, 11:330 Touareg столкнулся с трактором на перекрёстке улиц Рокоссовского и Байкова в Пскове 
24.11.2025, 11:320 Наладчик станков ЗАО «ЗЭТО» Сергей Березин станет героем программы «Люди труда» 24.11.2025, 11:130 Юрий Сорокин, Елена Лунгу и Ирина Толмачёва примут граждан на последней неделе ноября 24.11.2025, 11:060 На издание опочецкого тома книги «Солдаты Победы» могут выделить 1,2 млн рублей 24.11.2025, 10:510 Жилой дом горел в порховской деревне Уда
24.11.2025, 10:450 «Деловой полдень»: Тренды современной косметологии  24.11.2025, 10:420 Нескольких автолюбителей оштрафуют за парковку на зеленой зоне в Пскове 24.11.2025, 10:350 Балкон загорелся на улице Балтийской в псковской деревне Борисовичи 24.11.2025, 10:240 Коммунальные службы Великих Лук перешли в усиленный режим работы из-за снегопада
24.11.2025, 10:200 Жилой дом горел на улице Ветеранов в Опочке 24.11.2025, 10:160 Антон Мороз проведет в Пскове личный прием граждан 27 ноября 24.11.2025, 10:001 Опухоль мозга выявили у псковички после лечения рака молочной железы 24.11.2025, 09:440 Нотариусов с 24 ноября обязали сообщать наследникам о долгах умершего
24.11.2025, 09:310 Какой будет геомагнитная обстановка на Земле, рассказали ученые 24.11.2025, 09:150 Более четверти россиян хотят найти подработку перед Новым годом — исследование 24.11.2025, 09:000 Обязательную регистрацию при аренде самоката могут ввести в 2026 году 24.11.2025, 08:400 Псковская область сохранила 51 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в бизнес
24.11.2025, 08:200 Мошенники стали создавать фейковые интернет-магазины с морепродуктами 24.11.2025, 08:000 Участок дороги на улице Рокоссовского перекрыли в Пскове до 1 декабря 24.11.2025, 07:300 Штрафы за рекламу в запрещенных соцсетях увеличат до миллиона 24.11.2025, 07:001 Филолог рассказала, когда изменится темп речи россиян
24.11.2025, 01:220 Псковская «Дружина» помогла отыскать двух пропавших мальчиков 23.11.2025, 22:000 Эксперты развеяли мифы о беременности 23.11.2025, 21:300 Митрополит Матфей совершил всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы 23.11.2025, 21:000 Ученик псковской музыкальной школы принял участие в церемонии награждения «Петербург рисует Чайковского»
23.11.2025, 20:400 Концерт к 185-летию Петра Чайковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.11.2025, 20:300 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 24 ноября 23.11.2025, 20:000 Сельский клуб в деревне Стехново Новоржевского округа обрёл новый облик благодаря ТОС 23.11.2025, 19:300 Знакомый незнакомец: концерт к 185-летию Петра Чайковского представили в псковской филармонии
23.11.2025, 19:030 «Занятные пируэты» на круговом перекрестке в Пскове попали на видео 23.11.2025, 19:001 Мисс Псков 2025 стала 16-летняя Мирослава Милая 23.11.2025, 18:300 Великолукский отряд «След» тренирует собак для поиска пропавших людей 23.11.2025, 18:000 Дорожные полицейские встретились с порховскими школьниками и пенсионерами
23.11.2025, 17:300 При храме святого Александра Невского состоялась лекция о псковском епископе 23.11.2025, 17:002 Снег и переохлаждённый дождь прогнозируют в Псковской области 24 ноября 23.11.2025, 16:300 Концерт пианиста Ивана Колбашова пройдёт в Пскове 23.11.2025, 16:000 Фотофакт: В Пскове установили новые украшения к Новому году и Рождеству
23.11.2025, 15:400 Сильный снег ожидается по Псковской области с периода 20-23 часов 23 ноября 23.11.2025, 15:201 Первые пять экоуроков провели в псковских школах в рамках проекта «Зеленая область» 23.11.2025, 15:000 В Псковской области мошенники стали представляться курьерами 23.11.2025, 14:400 «Придумано и сделано в России»: скульптуры по мотивам кукол-панок
23.11.2025, 14:200 Псковские активисты заняли десять призовых мест в финале конкурса «Большая перемена» 23.11.2025, 14:000 Презентация сборника псковских путеводителей XIX века состоялась в библиотеке на Конной 23.11.2025, 13:400 Сезон Школьной лиги КВН «Астра Видео» открыли в псковском Доме молодежи. ФОТО 23.11.2025, 13:200 В псковском Дендропарке замечены два лебедя
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru