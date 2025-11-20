Общество

Игорь Руденя посетил объекты промышленности и социальной сферы Псковского региона

Полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя 20 ноября находился в Псковской области с рабочим визитом. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе полпреда, в целях мониторинга исполнения поручений президента он посетил объекты промышленности и социальной сферы региона.

Фотографии: официальный сайт полномочного представителя президента РФ в СЗФО

Утром Игорь Руденя принял участие в сессии Псковского областного Собрания депутатов, на которой в первом чтении принят проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

После заседания Игорь Руденя провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Полномочный представитель отметил позитивную практику взаимодействия регионального правительства с депутатским корпусом при подготовке проекта закона об областном бюджете.

«В бюджете четко выражены приоритеты, которые сегодня реализует правительство Псковской области. В нем предусмотрены все поручения и указания, которые даны президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Это национальные проекты, помощь нашим участникам специальной военной операции и их семьям. Вы обратили внимание на поддержку демографии и молодых семей, расселение аварийного жилья. Активно поддерживаете бизнес и промышленные предприятия. Также оказываете поддержку профессиональному образованию, трудоустройству молодежи, что также актуально сегодня», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона поблагодарил полпреда за поддержку и внимание к Псковской области. «К положительным параметрам бюджета относится рост налоговых и неналоговых доходов на 5,5%. Они непрерывно растут с 2018 года. Это хороший стимул для экономики и более устойчивого развития региона. На 35,2% увеличиваются безвозмездные поступления – 7,8 миллиарда рублей за счет субсидий. На увеличение фонда оплаты труда работников бюджетных сфер, как поручил президент, предусмотрено 2 млрд рублей» – доложил Михаил Ведерников.

Доходы бюджета на 2026 год установлены в размере 68,2 миллиарда рублей, расходы – 70,9 миллиардов рублей. В сравнении с текущим годом доходная часть вырастет на 10 миллиардов рублей, в том числе на 2 миллиарда рублей по налоговым и неналоговым доходам.

В рамках рабочей поездки полномочный представитель ознакомился с работой псковских предприятий. Игорь Руденя и Михаил Ведерников осмотрели цеха и производственные линии завода «АВАР» – предприятие почти 60 лет занимается производством автокомпонентов и занимает устойчивое конкурентоспособное положение на рынке российской автомобильной промышленности.

Также полномочный представитель побывал на площадке завода «Титан-Полимер», который реализует масштабный проект, позволяющий производить широкую номенклатуру продукции, в том числе импортозамещающую. Выпускаемые БОПЭТ пленки востребованы в производстве гибкой упаковки, промышленной продукции медицинских изделий, кабельной изоляции. На базе завода создан межотраслевой инжиниринговый центр, где в рамках национального проекта «Новые материалы и химия» будут разрабатываться и внедряться инновационные полимерные материалы, что позволит развивать наукоемкие технологии и готовить кадры для различных отраслей промышленности.

В Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Игорь Руденя и Михаил Ведерников пообщались с участниками программы «Твой герой» Всероссийского проекта «Истоки. Школа». Образовательный заезд, организованный Роспатриотцентром Росмолодежи, объединил около 70 участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий – тех, кто уже работает с молодежью или хочет стать наставником. В течение пяти дней они обучались практикам наставничества через обсуждение личного опыта и работу с конкретными ситуациями, работали над созданием собственных проектов.