Экономика

Дмитрий Мельников: 2025 год «АВАР» закроет без убытков

С учетом сложившейся экономической обстановки в автокомпонентной отрасли, псковский завод «АВАР» сможет закрыть 2025 год без убытков. Как этого удалось достичь, рассказал в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM) генеральный директор предприятия Дмитрий Мельников.

«У нас в феврале, марте и апреле 2025 года помесячная выручка составляла 314, 300 и 308 миллионов рублей соответственно. И это еще прибыльные месяцы, хотя мы рассчитывали на 450 млн, исходя из плана. "АВАР" этот год закроет не в убыток. С высокой вероятностью так будет. Мы ожидали, что это будут временные трудности, так как в сентябре, обычно, происходит всплеск по производствам», - рассказал Дмитрий Мельников.

Он отметил, что наблюдаются последствия всплеска производства 2024 года, когда было выпущено больше продукции, чем удалось продать.

«Наблюдаются, можно сказать, "утренние" последствия 2024 года, так как остались нераспроданные автомобили на складах. Выпускать новые автомобили в том количестве, которое планировалось, не было смысла», - добавил промышленник.

В связи с этим на предприятии приняли ряд мер, чтобы сократить статьи расходов.

«В 2024 году мы запустили "карусель" отпусков, чтобы не вводить неполную рабочую неделю. В целом это обошлось предприятию в 70 млн рублей. Пиковый убыток составлял 37 млн рублей. Также мы снизили наценку и заставили многих наших клиентов ее снизить. Были проведены мероприятия по снижению себестоимости. Естественно, я, как генеральный директор, отказался от выплаты квартальных дивидендов. И годовые дивиденды также не будут выплачиваться. Это вынужденная мера финансовой стабилизации. Социальные и благотворительные обязательства нашего предприятия мы финансировали за дивиденды прошлых лет. Это все делалось, чтобы не приводить к большой нагрузке на предприятие», - пояснил Дмитрий Мельников.