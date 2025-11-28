Экономика

Бизнес все чаще выбирает самозанятых — аналитики Авито Услуг

За семь лет действия налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД) самозанятость прочно закрепилась в структуре российской экономики. Сегодня официально зарегистрировано 14,1 млн человек, работающих на себя. Ко Дню самозанятых эксперты Авито Услуг проанализировали, какие направления оказались самыми востребованными у специалистов, выбравших этот формат занятости.

Согласно данным Авито Услуг, количество предложений от самозанятых специалистов увеличилось вдвое. Наибольшая доля самозанятых сосредоточена в грузоперевозках (22% от всех объявлений), обучении (17%) и деловых услугах (10%).

Эксперты отмечают устойчивый рост интереса к услугам самозанятых со стороны бизнеса. В секторах, связанных с предпринимательской деятельностью, наблюдается уверенное увеличение спроса: на маркетинговые услуги — на 56%, юридическую помощь — на 22%, IT‑услуги — на 17%, бухгалтерское сопровождение — на 10%. Это отражает тенденцию к переходу компаний на гибкие форматы сотрудничества и усиление доверия к самозанятым как к надёжным партнёрам для выполнения проектных и краткосрочных задач.

«Мы наблюдаем устойчивую тенденцию: самозанятые всё активнее предлагают свои услуги на платформе. Это указывает на зрелость рынка и готовность специалистов легально работать с клиентами. При этом компании все чаще обращаются к самозанятым для решения проектных и краткосрочных задач», — говорит директор по взаимодействию с госорганами Авито Услуг Константин Агула.

Увеличение числа плательщиков НПД показывает, что самозанятость становится значимым элементом экономической экосистемы России. Она обеспечивает миллионы людей возможностью самостоятельно выстраивать график, развивать персональный бренд и работать напрямую с заказчиками, формируя новую культуру гибкой и ответственной занятости.