Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковские учителя на V съезде Общества русской словесности
Господин Рейтингомер
Атлас здоровья ЛОНГРИД
Почему такие желтые?
Псковский педагог - победитель «Флагманов образования»
До нового года не трогать!
Новогодний корпоратив
ESG-активность на Некрасова
в «СтругановЪ»
Работа в «Россети Северо-Запад»
Новый рецерт «Лёгкой кухни»
Из агрономов в фермеры
Дорогу педагогу
Город Рождества
 
 
 
ещё Экономика 08.12.2025 10:060 Великие Луки. Только вперед! ЛОНГРИД 09.12.2025 17:080 Развитие региональных брендов обсудит псковское бизнес-сообщество на семинаре 09.12.2025 16:540 В Псковской области построят молочный комплекс с поддержкой Россельхозбанка 09.12.2025 15:580 «Школа финансов»: Инвестиционные проекты АПК 08.12.2025 21:200 «Деловая Россия» и Банк ВТБ заключили соглашение о взаимодействии 08.12.2025 10:060 Великие Луки. Только вперед! ЛОНГРИД
 
 
 
Самое популярное 04.12.2025 18:377 Наталья Ильина отправится под домашний арест 04.12.2025 11:063 Александр Сорокин станет новым министром образования Псковской области 03.12.2025 13:060 Смерть водителя стала причиной ДТП рядом с «Акваполисом» в Пскове 02.12.2025 12:460 Школа на улице Киселева в Пскове открыла свои двери для учеников 02.12.2025 08:390 Хозяйственное строение пострадало в результате падения БПЛА в Себежском округе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Развитие региональных брендов обсудит псковское бизнес-сообщество на семинаре

09.12.2025 17:08|ПсковКомментариев: 0

Обучающий семинар «Региональные бренды России — новые точки роста» состоится в центре «Мой бизнес» Псковской области 18 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

На семинаре специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности расскажут представителям регионального бизнес-сообщества, товаропроизводителям, представителям органов исполнительной власти региона и другим заинтересованным лицам об интеллектуальной собственности в целом и о таких аспектах, как географическое указание и наименование места происхождения товара.

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке. Проведение семинара призвано содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров, развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов.

Мероприятие организовано Роспатентом при активном содействии министерства экономического развития Псковской области, а также при поддержке Центра «Мой бизнес» Псковской области. Добавим, поддержка предпринимательства реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ваше отношение к «эффекту Долиной»?
В опросе приняло участие 67 человек
09.12.2025, 17:420 Каверинские традиционные ценности 09.12.2025, 17:420 «Дневной дозор»: Нужно ли ужесточить законодательство в отношении коррупционеров? 09.12.2025, 17:340 ИТ-холдинг Т1: Доверять ли ИИ — вопрос на миллиард 09.12.2025, 17:260 В Великих Луках водителя наказали за нелегальные перевозки пассажиров
09.12.2025, 17:180 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы. ВИДЕО 09.12.2025, 17:080 Развитие региональных брендов обсудит псковское бизнес-сообщество на семинаре 09.12.2025, 17:020 Митрополит Матфей отметил ключевую роль чтения и духовного воспитания молодежи 09.12.2025, 16:540 В Псковской области построят молочный комплекс с поддержкой Россельхозбанка
09.12.2025, 16:530 Оксана Филиппова поделилась перечнем объектов, которые благоустроили благодаря ФКГС 09.12.2025, 16:370 Выставка и экспозиция будут не доступны в псковском музее 10 и 11 декабря 09.12.2025, 16:240 Калужский и Боровский Климент: Сохранение связи между поколениями — ключ к будущему культуры 09.12.2025, 16:180 Бесплатную экскурсию провели в музее-заповеднике «Изборск» в День героев Отечества
09.12.2025, 15:580 «Школа финансов»: Инвестиционные проекты АПК 09.12.2025, 15:560 Идеальный корпоратив-2025: тренды этого года и советы по выбору подрядчиков 09.12.2025, 15:550 Реплика Константина Калиниченко: Зачем заблокировали Roblox? 09.12.2025, 15:450 Как ТОСы преображают Пушкиногорье, поделилась Оксана Филиппова
09.12.2025, 15:380 Об архитектурных особенностях Изборской крепости рассказали в музее 09.12.2025, 15:320 В Пскове стартовали XXXIV Международные Рождественские образовательные чтения  09.12.2025, 15:220 Генпрокурор Гуцан упомянул взятку Александру Грацкому в своем интервью 09.12.2025, 15:060 Выставка учеников Плюсской школы искусств открылась в музее-усадьбе Римского-Корсакова
09.12.2025, 14:500 Мусорный контейнер загорелся в многоэтажке на улице Коммунальной в Пскове. ВИДЕО 09.12.2025, 14:440 День поддержки для мам прошел в Детском фонде Псковской области 09.12.2025, 14:260 Великолукский суд признал право собственности на земельный участок за наследницей садовода 09.12.2025, 14:170 Как газификация меняет жизнь Пушкиногорского округа, рассказала Оксана Филиппова
09.12.2025, 14:130 Победитель IV фестиваля анимации и литературы: «Михайловское — это сказка» 09.12.2025, 14:120 Об участии в освобождении Изборска народного артиста Юрия Никулина рассказали в музее-заповеднике 09.12.2025, 14:100 Как цифровизация изменила профессию грузчика в Псковской области, рассказали эксперты 09.12.2025, 14:050 Как правильно выбрать зубную пасту, рассказали псковские стоматологи
09.12.2025, 14:010 Псковская молодежь представила свой регион на «Стратрезерве» в Москве 09.12.2025, 13:570 Профсоюзные санатории Псковской области представили на выставке в Москве 09.12.2025, 13:500 В лазерном бое и ритм-стимуляторе соревновались участники на фестивале «КиберЕдинство» в Печорах 09.12.2025, 13:390 В управлении Росгвардии по Псковской области обсудили противодействие коррупции
09.12.2025, 13:340 Жительница Локни добилась отмены кредитного договора, оформленного злоумышленниками 09.12.2025, 13:311 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не гудит уже родной завод... 09.12.2025, 13:220 До +6 градусов и облачную погоду прогнозируют в Псковской области 10 декабря 09.12.2025, 13:220 Опора России выступила против запрета вейпов на продажу
09.12.2025, 13:180 Гран-при IV Фестиваля «Пушкин. Михайловское» получил фильм про инопланетянина Алёшеньку 09.12.2025, 13:160 В Пскове прошел Всероссийский исторический квест «Битва за Москву» 09.12.2025, 13:130 Конкурс на лучшее новогоднее оформление стартовал в Пскове 09.12.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Оксаной Филипповой
09.12.2025, 12:550 «До Нового года не трогать!»: Сырные закуски 09.12.2025, 12:400 В Великих Луках временно отключат воду 10 декабря 09.12.2025, 12:380 В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта 09.12.2025, 12:320 Бывший командир псковского СОБР Росгвардии победил на всероссийских соревнованиях по дзюдо
09.12.2025, 12:290 «Подстрочник»: Оксана Филиппова о реализованных проектах Пушкиногорского округа 09.12.2025, 12:280 Тройное ДТП произошло возле Детского парка в Пскове 09.12.2025, 12:270 Угольный утюг XIX века могут увидеть гости музея-усадьбе народа сето в деревне Сигово 09.12.2025, 12:160 Суд обязал страховую компанию выплатить более 290 тысяч «Псковнефтепродукту» за ДТП на заправке
09.12.2025, 12:080 Коллектив Псковского театра драмы возложили цветы к мемориалу в Выбутах 09.12.2025, 12:070 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы 09.12.2025, 11:520 Молодежная секция на Рождественских чтениях прошла в Пскове 09.12.2025, 11:521 Предновогодние корпоративы в Гостинично-ресторанном комплексе «ПушкинЪ»
09.12.2025, 11:360 Петербуржец предстал перед судом за кражу с карты жительницы Псковской области 09.12.2025, 11:150 Жителей Псковской области призывают проголосовать за сетоский этнофестиваль в премии «Признание и влияние» 09.12.2025, 11:150 Выставка об истории защиты суверенитета РФ проходит в Пскове 09.12.2025, 11:060 Прокуратура выявила продажу просроченных продуктов в магазине «Палкинское»
09.12.2025, 11:010 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Псковские стрельцы 09.12.2025, 10:540 Очередной этап практических занятий личного состава 76-й дивизии проходит на полигоне «Завеличье» 09.12.2025, 10:420 «КАМАЗ» сгорел на трассе Р-23 «Псков» в Пустошкинском округе 09.12.2025, 10:340 Экс-гендиректору ФК «Псков» грозит до 6 лет лишения свободы
09.12.2025, 10:260 Александр Котов в День Героев Отечества: Дух героизма передаётся из поколения в поколение 09.12.2025, 10:260 Жилой дом горел в Идрице 09.12.2025, 10:060 Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибыл в Псков 09.12.2025, 09:540 Сотрудники СОБР оказали содействие УФСБ в задержании псковича, оправдавшего терроризм
09.12.2025, 09:450 Вечер памяти поэта Евгения Шешолина прошёл в Пскове 09.12.2025, 09:300 7% псковичей раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря - опрос 09.12.2025, 09:150 В Пскове открылась выставка детских рисунков «Святыни родной земли» 09.12.2025, 09:100 В Псковской области полицейские ликвидировали наркопритон
09.12.2025, 09:000 Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 84% 09.12.2025, 08:400 Более 16 тысяч единиц чая передал ресурсный центр Псковской области в 76-ю десантно-штурмовую дивизию 09.12.2025, 08:200 Временное отключение газа ждет великолучан в микрорайоне Лаврино и улицы Манежная сегодня 09.12.2025, 08:000 Пропавший в Острове парень в розовой куртке найден живым
09.12.2025, 07:300 Международный день борьбы с коррупцией отмечают 9 декабря 09.12.2025, 07:000 Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы россиян в запасе 08.12.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал, можно ли в 50 лет выглядеть на 25 08.12.2025, 21:400 Делегация из Россонского района Республики Беларусь посетила Псковский округ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru