Экономика

Развитие региональных брендов обсудит псковское бизнес-сообщество на семинаре

Обучающий семинар «Региональные бренды России — новые точки роста» состоится в центре «Мой бизнес» Псковской области 18 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

На семинаре специалисты Роспатента и Федерального института промышленной собственности расскажут представителям регионального бизнес-сообщества, товаропроизводителям, представителям органов исполнительной власти региона и другим заинтересованным лицам об интеллектуальной собственности в целом и о таких аспектах, как географическое указание и наименование места происхождения товара.

Участие бесплатное, регистрация обязательна по ссылке. Проведение семинара призвано содействовать росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров, развитию территориальных брендов, которые станут важным источником пополнения региональных бюджетов.

Мероприятие организовано Роспатентом при активном содействии министерства экономического развития Псковской области, а также при поддержке Центра «Мой бизнес» Псковской области. Добавим, поддержка предпринимательства реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».