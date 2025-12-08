Экономика

Сотня за доллар: банковские аналитики объяснили свои ожидания

Банк ВТБ прогнозирует постепенное ослабление рубля в 2026 году. В базовом сценарии аналитиков брокера курс доллара к концу следующего года составит около 100 рублей, а юаня – 13,9 рубля.

Основными драйверами понижения курса станут снижение цен на российскую нефть и сокращение объемов валютных продаж со стороны ЦБ/Минфина, следует из стратегии группы ВТБ на 2026 год.

«Несмотря на текущую силу рубля, поддержанную высокой ключевой ставкой и сдержанным импортом, макроэкономический баланс факторов смещается», — рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.