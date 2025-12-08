Псковcкая обл.
Экономика

Долги населения по кредитам рекордно выросли за последний год

11.12.2025 08:40

Общий объем кредитов россиян в октябре подскочил на 335 млрд рублей до 38,3 трлн, следует из данных Центробанка (ЦБ). Это рекордный рост за год — с сентября 2024-го.

Эксперты связывают это с накопившимся отложенным спросом и ожиданием смягчения денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором стало снижение с 1 сентября надбавок по высокорискованным займам. При этом основную часть прироста обеспечила ипотека — 289 млрд рублей. Спрос на семейную программу вырос из-за опасений ужесточения условий. Автокредитование также прибавило 93 млрд рублей на фоне роста утильсбора, тогда как необеспеченные займы продолжают снижаться, пишут «Известия».

Несмотря на октябрьский рывок, за десять месяцев 2025 года долги увеличились всего на 1,49 трлн рублей — минимально за восемь лет. Аналитики отмечают, что экономика не демонстрирует признаков «кредитного перегрева», однако риски закредитованности отдельных домохозяйств сохраняются. Просрочка по ссудам растет два квартала подряд, а часть заемщиков уходит в МФО из-за ужесточения требований банков. 

Источник: Псковская Лента Новостей
