Экономика

Долги по налогам в России достигли рекордных 3,3 трлн

Сумма долгов россиян и предприятий перед бюджетом по итогам девяти месяцев 2025 года стала рекордной — 3,26 трлн рублей. Об этом говорится в отчете «Социально-экономическое положение России», который ежемесячно публикует Росстат. Это почти на 20% больше, чем годом ранее — тогда задолженность была 2,7 трлн.

Эксперт Совета ТПП РФ по финансовому рынку и инвестициям, налоговый консультант Алексей Крылов связывает рост задолженности с улучшением качества налогового администрирования. Он отметил, что налоговые инспекторы всё более эффективно выявляют и предотвращают попытки уклонения от уплаты налогов.

По словам финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, бизнесу стало сложнее применять незаконные схемы для снижения налоговых платежей. Это привело к повышению прозрачности работы компаний, уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, снижение прибыли компаний также играет свою роль — кредиты стали дороже, а издержки возросли, подчеркнула экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, пишут «Известия»

На увеличение задолженности также влияет высокая ключевая ставка. Банк России на протяжении полугода удерживал ставку на рекордном уровне в 21%, и только в начале июня начался процесс ее постепенного снижения. Ольга Гогаладзе пояснила, что пени привязаны к ключевой ставке и растут вместе с ней. А при высокой ключевой даже небольшие просрочки могут обернуться серьезными штрафами.