Экономика

Об увеличении финансирования на поддержку ТОС, учителей и медиков договорились депутаты-единороссы на встрече с губернатором

Ежегодные встречи парламентских фракций с губернатором прошли в Псковском областном Собрании. В преддверии итогового заседания согласительной комиссии и рассмотрения на сессии проекта областного бюджета на 2026 год и плановый период Михаил Ведерников обсудил с депутатами приоритетные направления региональной бюджетной политики. В режиме видеосвязи в мероприятии участвовали представители всех исполнительных органов региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Бюджетные консультации начались с фракции «Единой России». Её руководитель Армен Мнацаканян подтвердил готовность единороссов к конструктивной работе на завершающем этапе принятия бюджета.

Михаил Ведерников поблагодарил однопартийцев за всестороннюю поддержку: «Признаюсь, этот год был очень тяжёлым — пожалуй, одним из самых сложных за всё время моей работы в Псковской области. Но благодаря глубокой вовлечённости депутатов, профессиональному подходу и системному взаимодействию удаётся решать множество непростых вопросов».

Глава региона отметил, что бюджет предстоящего года также будет непростым, но — благодаря росту собственных доходов и федеральной поддержке — сохраняется основа для устойчивого развития области. «Проблемные и чувствительные вопросы, безусловно, остаются, но понимание того, как их решать, тоже есть», — подчеркнул губернатор.

Он привёл ключевые финансовые показатели: собственные доходы региона растут; госдолг с 2024 по 2026 год сократится на 11,8 млрд рублей; на увеличение фонда оплаты труда бюджетников в 2026 году зарезервировано 2 млрд рублей; на индексацию мер поддержки для 120 тысяч льготников заложено 144 млн рублей, а общий объём соцподдержки составит 2,6 млрд рублей; на поддержку медиков и педагогов выделено соответственно 212 млн и 180 млн рублей.

В формате «вопрос — ответ» заместитель председателя Собрания Игорь Дитрих поднял тему обеспечения кадрами сфер медицины и образования. По его словам, благодаря действующим мерам поддержки дефицит кадров планомерно сокращается, и ситуация значительно улучшилась. «Молодые специалисты на первое место ставят обеспечение жильём. Каждый год мы увеличиваем расходы на покупку квартир, но растут и цены. Есть ли возможность дополнительно увеличить финансирование на приобретение служебного жилья для врачей и учителей?» — озвучил он инициативу фракции.

Губернатор сообщил о выделении дополнительных 10 млн рублей на квартиры учителям и 20 млн рублей — медикам. «Вы всегда готовите социально важные предложения. Не всегда удаётся сразу найти на них финансирование, но мы находимся в тонусе», — поблагодарил он депутатов.

Вице-спикер Юрий Сорокин обратил внимание на состояние здания музыкального училища в Пскове: классы требуют ремонта, а инструменты — обновления. По его предложению, инвесторы могли бы построить современный корпус, а старое здание на берегу Великой переоборудовать под коммерческое использование. Губернатор поручил проработать идею с участием регионального совета по инвестициям.

Председатель комитета по законодательству Алексей Севастьянов затронул сразу несколько тем. Он выразил обеспокоенность ростом цен на продукты, из-за чего возникают сложности с организацией горячего питания для учащихся 1–4 классов. «Необходимо отслеживать ситуацию и своевременно индексировать нормативы. Понятно, что всё дорожает, но на детях это не должно отражаться», — поручил губернатор первому заместителю Вере Емельяновой.

Следующий вопрос касался бюджетной поддержки территориального общественного самоуправления. «Сегодня около 65% проектов ТОС, поданных на областной конкурс, получают финансирование. Количество ТОС растёт — инструмент реально работает», — отметил он и предложил увеличить объём финансирования ТОС в 2026 году. Михаил Ведерников сообщил, что в бюджете на 2026 год на эти цели заложено 230 млн рублей с целью сохранить долю поддерживаемых проектов на уровне 70%.

Кроме того, Алексей Севастьянов предложил учредить в регионе конкурс на лучший представительный орган муниципального образования. Губернатору идея понравилась, с уточнением, что главным критерием должна быть оценка жителей.

Депутат Олег Савельев напомнил, что после его обращения в 2023 году началась реконструкция дороги к музею-усадьбе М. П. Мусорского в Куньинском районе. Работы выполнены досрочно, но остался неотремонтированным участок длиной 2 км. Губернатор поручил министру транспорта Станиславу Стармолотову найти решение.

Вице-спикер Виктор Остренко отметил завершение строительства пожарного поста в Порховском районе и поинтересовался, будет ли программа продолжена. Ответ был положительным.

Также на встрече обсудили поддержку ветеранов специальной военной операции и вопросы обеспечения мобильной связью в регионе.

В завершение выступил председатель Собрания Александр Котов. Он подчеркнул, что вопросы, заданные губернатору, не «сиюминутные», а системные, и решаются в тесном взаимодействии с правительством и профильными министерствами. «Это говорит о том, что мы заняты решением реальных проблем. В таком ключе и будем продолжать работу. Убеждён: в конструктивном взаимодействии у нас получится постепенно решить многие задачи, ведь наша цель — улучшение жизни людей в Псковской области», — заключил он и озвучил позицию фракции «Единая Россия»: поддержать бюджет на предстоящей сессии.