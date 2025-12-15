Экономика

Губернатор провёл бюджетные консультации с парламентской оппозицией в областном Собрании

В преддверии бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл консультации с оппозиционными фракциями Псковского областного Собрания депутатов. В обсуждении возможных поправок и предложений к бюджету, поступивших от парламентского меньшинства, приняли участие председатель Собрания Александр Котов и представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Яблока», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Перед началом разговора глава региона отметил, что предстоящий год с точки зрения бюджета будет непростым, но благодаря системной совместной работе правительства и депутатского корпуса все основные бюджетные обязательства обеспечены финансированием.

«Несмотря на все сложности, экономика региона показывает рост, собственные доходы увеличиваются, а госдолг планомерно снижается. Мы продолжаем уделять внимание социальной сфере и развитию инфраструктуры», — подчеркнул губернатор и, как и на встрече с депутатами-единороссами , рассказал о ключевых «социальных» расходах бюджета.

Затем встреча перешла в формат «вопрос — ответ», в ходе которого каждая фракция смогла поднять наиболее волнующие темы.

Представитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук задал вопрос о переселении граждан из аварийного жилья. По его словам, некоторые жители готовы переехать в другой населённый пункт, чтобы не ждать расселения по месту жительства. Губернатор заверил, что внутри одного региона это возможно, и передал слово вице-губернатору Игорю Шатурному. Тот подтвердил: такой вариант переселения допускается с согласия собственников аварийного жилья, и подобная практика в Псковской области уже применяется.

Руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко обратил внимание на необходимость увеличения финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах. Михаил Ведерников напомнил, что в этом году на различные направления этой сферы выделено более 5 млрд рублей. «Ещё лет десять назад ничего подобного не было. Одна котельная в Пскове чего стоит», — добавил он, но отметил, что выделенных средств недостаточно — износ коммунальных систем в отдельных районах достигает 99%.

Представитель фракции ЛДПР Антон Минаков попросил прокомментировать ситуацию с реконструкцией Себежской районной больницы. Губернатор назвал объект «проблемным»: два контракта с подрядчиками были расторгнуты из-за отсутствия у них финансовых и трудовых ресурсов. Ввод объекта запланирован на конец 2026 года, и правительство области прилагает все усилия для своевременного завершения строительства. При этом глава региона подчеркнул, что жители муниципалитета в полной мере обеспечены медицинской помощью, однако это не отменяет усиленного контроля за ходом реконструкции со стороны регионального правительства.

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за сотрудничество и обратился к законодателям с просьбой поддержать бюджет на 2026 год во втором и третьем чтениях на предстоящей сессии.