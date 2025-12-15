Псковcкая обл.
Экономика

Губернатор провёл бюджетные консультации с парламентской оппозицией в областном Собрании

15.12.2025 22:18

В преддверии бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл консультации с оппозиционными фракциями Псковского областного Собрания депутатов. В обсуждении возможных поправок и предложений к бюджету, поступивших от парламентского меньшинства, приняли участие председатель Собрания Александр Котов и представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Яблока», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Перед началом разговора глава региона отметил, что предстоящий год с точки зрения бюджета будет непростым, но благодаря системной совместной работе правительства и депутатского корпуса все основные бюджетные обязательства обеспечены финансированием.

«Несмотря на все сложности, экономика региона показывает рост, собственные доходы увеличиваются, а госдолг планомерно снижается. Мы продолжаем уделять внимание социальной сфере и развитию инфраструктуры», — подчеркнул губернатор и, как и на встрече с депутатами-единороссами, рассказал о ключевых «социальных» расходах бюджета.

Затем встреча перешла в формат «вопрос — ответ», в ходе которого каждая фракция смогла поднять наиболее волнующие темы.

Представитель фракции «Яблоко» Артур Гайдук задал вопрос о переселении граждан из аварийного жилья. По его словам, некоторые жители готовы переехать в другой населённый пункт, чтобы не ждать расселения по месту жительства. Губернатор заверил, что внутри одного региона это возможно, и передал слово вице-губернатору Игорю Шатурному. Тот подтвердил: такой вариант переселения допускается с согласия собственников аварийного жилья, и подобная практика в Псковской области уже применяется.

Руководитель фракции КПРФ Пётр Алексеенко обратил внимание на необходимость увеличения финансирования модернизации коммунальной инфраструктуры в муниципалитетах. Михаил Ведерников напомнил, что в этом году на различные направления этой сферы выделено более 5 млрд рублей. «Ещё лет десять назад ничего подобного не было. Одна котельная в Пскове чего стоит», — добавил он, но отметил, что выделенных средств недостаточно — износ коммунальных систем в отдельных районах достигает 99%.

Представитель фракции ЛДПР Антон Минаков попросил прокомментировать ситуацию с реконструкцией Себежской районной больницы. Губернатор назвал объект «проблемным»: два контракта с подрядчиками были расторгнуты из-за отсутствия у них финансовых и трудовых ресурсов. Ввод объекта запланирован на конец 2026 года, и правительство области прилагает все усилия для своевременного завершения строительства. При этом глава региона подчеркнул, что жители муниципалитета в полной мере обеспечены медицинской помощью, однако это не отменяет усиленного контроля за ходом реконструкции со стороны регионального правительства.

 

В завершение встречи Михаил Ведерников поблагодарил депутатов за сотрудничество и обратился к законодателям с просьбой поддержать бюджет на 2026 год во втором и третьем чтениях на предстоящей сессии.

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич Председатель Псковского областного Собрания депутатов Минаков Антон Александрович Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока»
опрос
2026 год обещает быть одним из самых сложных в истории XXI века, на чем вы планируете экономить?
В опросе приняло участие 41 человек
