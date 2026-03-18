 
Экономика

Дмитрий Мельников предложил чаще использовать групповые QR-коды «Честного знака»

QR-коды «Честного знака» имеет смысл чаще крепить на группы товаров, такое мнение высказал председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников на круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По небольшим товарам, например на светодиоды, QR-код закрепляется на некоторое количество изделий. Насколько я знаю, это не только для нас сделано, но и в пиве есть такая тенденция по количеству литров», - сказал Дмитрий Мельников.

По его мнению, такая практика имеет место быть и ее нужно распространять. 

«Честный знак» - это государственная система контроля движения товаров. Каждый продукт получает уникальный QR-код: производитель или импортер наносит его на упаковку и передает данные в систему. При продаже касса считывает код и проверяет подлинность товара, что исключает контрафакт. 

Мельников Дмитрий Павлович

Председатель совета директоров, акционер ПАО «АВАР».

