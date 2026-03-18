К терминалам с наличными мы постепенно придем — Дмитрий Мельников

«К установке терминалов с наличными мы постепенно придем», - заявил председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников на круглом столе «Обсуждение проблем и предложений предпринимательства региона для включения в ежегодный доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из-за перебоев с интернетом платить с помощью карты или QR-кода не всегда возможно, в таком случае используют оплату наличными средствами. Но недобросовестные предприниматели могут скрывать эту прибыль. В других странах устанавливают терминалы с наличными, в таком случае кассир не имеет доступа к средствам» , - пояснил Дмитрий Мельников.

Также председатель регионального отделения «Деловой России» отметил, что сейчас идёт проработка вопроса с единым QR-кодом для оплаты с пониженной ставкой эквайринга.