Экономика

Уплатить страховые взносы псковские ИП должны не позднее 29 декабря

Срок уплаты индивидуальными предпринимателями (ИП) фиксированных страховых взносов - 28 декабря. Он синхронизирован с единым сроком уплаты налогов и взносов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

В этом году 28 декабря выходной, поэтому окончание срока переносится на следующий за ним рабочий день. Таким образом, уплатить взносы нужно не позднее 29 декабря.

Напомним, для индивидуальных предпринимателей предусмотрен конкретный размер фиксированных платежей по взносам на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС). В 2025 году сумма страховых взносов в совокупном фиксированном размере для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, составляет 53 658 рублей.

В случае прекращения деятельности в качестве ИП в течение года платежи рассчитываются только за период до снятия его учета.

Рассчитать размер фиксированных взносов поможет электронный сервис «Калькулятор расчета страховых взносов» на сайте ФНС России.

Уплачивать налоги (сборы, пени, штрафы) ИП могут в разделе «ЕНС» «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя» либо с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

При неуплате 30 декабря данная сумма страховых взносов перейдет в разряд задолженности.