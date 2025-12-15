Экономика

На средства оповещения населения в Псковской области направят порядка 25 млн рублей

Общий объем финансирования по государственной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Псковской области» на 2026 год планируется в размере 89 миллионов 890 тысяч рублей, данная информация была озвучена на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов 17 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Важно отметить, что объем финансирования по данной государственной программе на 2026 год более чем на 19 миллионов рублей меньше, чем объем финансирования в 2025 году. Это связано с тем, что запланированное строительство пожарного поста в деревне Лавры в Печорском муниципальном округе у нас разбито на два года. В этом году создаем проектно-сметную документацию, в 2027 запланировано непосредственное строительство. Кроме того, в 2026 году у нас выделено очень серьезное финансирование на закупку оборудования технических средств оповещения населения. Я думаю, что о важности системы оповещения для населения в области говорить не надо. На это порядка 25 миллионов рублей заложено. И создание криптографической защиты каналов связи. Это требование Федеральной службы безопасности. Мы обязаны эти деньги потратить на криптографическую защиту каналов оповещения. Кроме того, в 2026 году мы будем проводить реконструкцию, по сути дела, организацию нового пункта управления правительством. Это тоже порядка 30 миллионов рублей», - сообщил врио начальника управления спецпрограмм правительства Псковской области Юрий Грязнов.

Изменения в программу были поддержаны единогласно.