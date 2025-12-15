Экономика

Прокуратура добивается отмены договоров на поставку витрин для порховского музея

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск заместителя прокурора региона в интересах муниципального образования «Порховский муниципальный округ» (в лице МБУК «Порховский краеведческий музей») к индивидуальному предпринимателю В. Н. Школярову о признании недействительными пяти договоров на поставку витрин для Порховского краеведческого музея, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Изображение создано с помощью нейросети

Дело (№ А52‑6160/2025) связано с реализацией регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (“Культурная среда”)» в рамках национального проекта «Культура». В его рамках Порховскому краеведческому музею выделили субсидии на техническое оснащение — в частности, на закупку экспозиционного оборудования (витрин).

В ходе проверки выяснилось, что музей заключил с предпринимателем пять договоров на поставку оборудования. Общая сумма контрактов составила 2 986 500 рублей, при этом каждый отдельный договор не превышал 600 000 рублей.

Вместе с тем, как указывает прокурор, обоснованных причин разделения данных поставок на отдельные договоры при наличии единой цели — техническое оснащение учреждения, в обход конкурентных процедур не имеется. Дробление единой закупки привело к созданию преимущественного положения предпринимателя перед другими хозяйствующими субъектами.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 21 января 2026 года.